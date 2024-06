Darmowe gry na PS5 i PS4 z prezentami w PS Plus. Wszystko bezpłatnie

Zebraliśmy dla Was paczkę dodatków do bardzo popularnych darmowych gier na konsole PlayStation. To ekskluzywne DLC, które odbierzemy tylko w PS Plus.

Roblox, Genshin Impact, Call of Duty: Warzone, Fortnite czy eFootball. Właśnie do takich i kilku innych darmowych tytułów możesz dzisiaj odebrać dodatkową zawartość. Warunek jest jeden – musisz posiadać aktywny abonament PS Plus Essential lub wyższy. Co najważniejsze, wszystkie pakiety są ekskluzywne dla subskrybentów, a więc to jedyna opcja, by się w nie wyposażyć. Jeśli ktoś nie ma abonamentu, nie ma na nie szansy.

Warto odebrać prezenciki, ponieważ wprowadzają do wielu gier sporo urozmaiceń. Raz mogą to być nowe stroje, bronie lub wzmocnienia. Np. do wspomnianego Call of Duty: Warzone mamy Pakiet bojowy “Mgła” ze skórką operatorki dla Lockpick i dwoma schematami na broń. Z kolei fani Roblox dostają awatar “Felix Freezebeard” ze śmiesznym yeti przebranym za lodówkę. Kto bawi się przy piłce nożnej eFootball zgarnie 300 monet, by szybciej rekrutować zawodników. Natomiast miłośnicy Fortnite mają okazję odebrać pakiet sprzętu “Płonące Koła”.

To tylko przykładowe DLC do zgarnięcia, bo jak wspomniałem, paczuszek jest aż jedenaście. Pełny spis z linkami do pobrania znajdziecie poniżej.

PS Plus i nowe ekskluzywne dodatki do darmowych gier

Jestem pewien, że skorzystacie choćby z części oferty, jeśli lubicie posiedzieć nie tylko przy płatnych, ale i bezpłatnych grach dostępnych w PS Store. Przy okazji przypominam o nowościach w abonamencie PS Plus. Możemy już odbierać gry z oferty Essential na czerwiec i dzisiaj dostaliśmy bonusowy tytuł w katalogu Extra. Co prawda bardzo go “nie polecamy”, ale za to za dwa dni w usłudze wyląduje odświeżony mega hit od Rockstar Games. O obu tytułach pisaliśmy w tej wiadomości.

Źródło: PS Store