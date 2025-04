Od dzisiaj 3 nowe gry w PS Plus. Nie zapomnij o dodatkach za darmo

Doczekaliśmy się pierwszego wtorku miesiąca, a więc pora na nowe gry z oferty PS Plus kwiecień 2025. Tytuły z pakietu Essential są już dostępne do pobrania, a my przypominamy również, że zanim zaczniecie grać, warto zaopatrzyć się w świetne darmowe DLC.

W PlayStation Store możemy już odebrać nowe gry na PS5 i PS4 z oferty PS Plus kwiecień 2025. To tytuły z pakietu Essential, a więc dostaniemy je niezależnie od posiadanej wersji abonamentu. Słowem – są dla każdego. Tym razem do swojego konta przypiszemy same bardzo wysoko oceniane produkcje, z polskim RoboCop: Rogue City na czele.

Pozostałe gry również oczywiście zasługują na uwagę. Fani sieciowych horrorów mogą sięgnąć po The Texas Chain Saw Massacre, a miłośnicy gatunku jRPG niech rozkoszują się kapitalnym tytułem z serii Digimon Story. A co ciekawe, właśnie do tych dwóch produkcji możemy dobrać dodatki za darmo. Żeby pobrać DLC nie trzeba mieć abonamentu PS Plus, ale przypominamy o nich właśnie teraz, ponieważ nie każdy może wiedzieć o ich istnieniu.

W przypadku Teksańskiej Masakry Piłą Mechaniczną dostajemy dwa dodatki za darmo, które dają nam łącznie 6 skinów do piły łańcuchowej Leatherface. Natomiast darmowy dodatek do Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker’s Memory pozwoli nam odblokować nowego Digimona – Leopardmon NX.

PS Plus kwiecień 2025 – nowe gry dostępne od 1 kwietnia

Dodatki do gier z oferty PS Plus za darmo

Źródło: PlayStation Blog