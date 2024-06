Dzisiaj bonusowa gra w PS Plus Extra. Już widzę te salwy śmiechu

Posiadacze PS Plus Extra dostaną dzisiaj pierwszą z bonusowych gier na czerwiec 2024. No i cóż, nie ma co obwijać w bawełnę – to “najsłabsze ogniwo” oferty . Za to pojutrze szykujcie się na coś pięknego.

Pewnie niektórzy z Was zastanawiają się, jak to możliwe, że już na początku miesiąca dostaniemy pierwszą grę z oferty PS Plus Extra na czerwiec 2024. To od razu wyjaśnię, że ta właściwa oferta przyjdzie do nas 18 czerwca. Poznamy ją dokładnie za tydzień, 12 czerwca. Teraz otrzymujemy bonusowe gry i pierwsza z nich dzisiaj pojawi się w PS Store. Powinniśmy ją zobaczyć o 11:00. Kolejne tytuły Extra i Premium zostaną odblokowane już wkrótce i tutaj znajdziecie rozpiskę.

PS Plus Extra na czerwiec 2024. Jakie dodatkowe gry?

Nie wiem czy znajdzie się jednak sporo osób, które będą zadowolone z dzisiejszego bonusu, ponieważ jest nim… symulacja krykieta w postaci gry Cricket 24. Posiadacze abonamentu albo wybuchną śmiechem, albo irytacją, że znowu dostajemy coś, co jest u nas popularne jak kiszone ogórki w Niemczech. W dodatku gra posiada kiepskie oceny. W Metacritic widzimy średnią na poziomie 57/100, a w PS Store – 3.22/5.

Na szczęście za dwa dni, czyli 7 czerwca, otrzymamy drugi bonus. I tutaj robi się o wiele lepiej, ponieważ będzie nim Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition. To odświeżona wersja kultowego klasyka, którego odświeżono dla nowej generacji konsol. Jak czytamy w PlayStation Store, poprawiona gra zawiera szeroki wachlarz ulepszeń, w tym nowe otoczenie oraz efekty świetlne, tekstury w wysokiej rozdzielczości, zwiększony dystans renderowania obiektów, sterowanie i celowanie w stylu Grand Theft Auto V, a także wiele więcej.

Zatem dzisiaj kiepsko, ale pojutrze pewnie wielu z nas będzie pobierało odświeżone GTA: San Andreas. W międzyczasie możemy wpaść na zakupy po tanie gry na PS5 i PlayStation 4. Wybraliśmy dla Was 20 tytułów od 4 do 35 zł, wśród których znajdziemy sporo hitów AAA. Przypominam też o dostępnej już ofercie Essential na ten miesiąc – po szczegóły odsyłam do naszej wcześniejszej wiadomości.