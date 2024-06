Trzy znane gry trafiły do PS Plus. Oczekiwane od lat bonusowe tytuły

Jeśli subskrybujesz PS Plus w wersji Premium, możesz sięgnąć po trzy kapitalne klasyki, które były bardzo popularne za czasów PlayStation 2. To bonusowe gry w czerwcu i to w zasadzie kolejne, bo ten miesiąc przyniósł z sobą wiele dodatkowych tytułów do pobrania. Wszystko z okazji kończącego się dzisiaj PlayStation Days of Play.

PS Plus Premium z Tomb Raider: Legend i innymi “nowymi” klasykami

Najbardziej cieszy udostępnienie Tomb Raider: Legend, które po raz pierwszy jest możliwe do przejścia na PS5 oraz PlayStation 4. Ale pozostałe klasyki również są powodem do zadowolenia. Otrzymaliśmy bowiem kapitalne Sly Raccoon, czyli pierwszą część hitowej serii przygodówek akcji. Do tego Star Wars: The Clone Wars przedstawiające historię rozgrywającą się po tej, którą mogliśmy oglądać w kinach na Wojnie Klonów. Wszystkie gry możecie pobrać, pod warunkiem posiadania PS+ Premium, ze sklepu PlayStation:

Gry zostały przekonwertowane z PS2 i zobaczymy w nich przede wszystkim wyższą rozdzielczość. Możemy również zdobywać trofea łącznie z platynowymi pucharkami.

Pamiętajcie też, że możemy już pobierać trzy gry w ramach oferty PS Plus Essential na czerwiec 2024, a dzisiaj po południu poznamy pełną listę tytułów dla progów Extra i Premium. Zajrzyjcie do nas po 17:30, ponieważ od razu opublikujemy szczegóły.

Przy okazji dodam, że Sony odpaliło specjalną ekskluzywną ofertę w PS Store dla posiadaczy wszystkich wersji abonamentu PS Plus. W promocji wylądowało 271 gier i dodatków, a my wybraliśmy ciekawą dziesiątkę tytułów w niskiej cenie.

Źródło: PS Store