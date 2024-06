Tak zyskasz więcej na nowej ofercie dla abonentów PS Plus

PlayStation Days of Play powoli dobiega końca, lecz jeszcze przed finiszem Sony włączyło promocję w PS Store nazwaną “Ekskluzywne rabaty PS Plus“. To kolejna okazja dla posiadaczy abonamentu, by oszczędzili więcej na wybranych grach i dodatkach. Taniej możemy kupić np. Overcooked! 2 – Too Many Cooks Pack (za 6,75 zł), postacie do Mortal Kombat 1 (za 8 zł z groszami) czy świetny dodatek Haus do Dead Island 2 (za 44,25 zł). Promocja obejmuje też większe gry, jak A Plague Tale: Innocence (za 50,70 zł) czy DIRT 5 (za 59,80 zł).

Jak kupić gry z promocji dla abonentów PS Plus jeszcze taniej?

Wszystkie obniżone ceny możemy jeszcze bardziej obniżyć korzystając z tanich doładowań portfela PSN. Możemy zasilić swój portfel w PS Store kwotą 100 zł wydając 86 zł z groszami. Możemy mieć 50 zł do wydania na gry, wydając 45 zł z groszami. Tańsze karty kupimy w promocji sklepu Instant Gaming. Zapłacimy za nie przez BLIK i od razu otrzymamy kod, który aktywujemy w PlayStation Store:

Jakie gry warto kupić w nowej promocji?

Wszystkie przecenione gry i dodatki przejrzycie w PlayStation Store w tym miejscu. Natomiast poniżej wybraliśmy 10 propozycji, które naszym zdaniem są warte uwagi.

Inertial Drift – 22,25 zł

DIRT 5 – 59,80 zł

A Way Out – 22,80 zł

A Plague Tale: Innocence – 50,70 zł

Mafia II: Edycja Ostateczna – 42,57 zł

Martha Is Dead – 51,60 zł

Sniper Elite V2 Remastered – 14,90 zł

Darksiders Genesis – 33,80 zł

Zombie Army Trilogy – 21,90 zł

Amnesia: Rebirth – 38,70 zł

Powyższe ceny są przeznaczone tylko dla posiadaczy PlayStation Plus i jak wspomnieliśmy, można je obniżyć tanimi doładowaniami. Promocja w PS Store potrwa do 27 czerwca.

Źródło: PS Store