PS Now na październik 2021 wycieka do sieci. W ofercie TLoU2 i dwa inne hity

W sieci pojawiają się przecieki dotyczące oferty PS Now październik 2021. Najnowszy zestaw gier w usłudze Sony może bardzo mocno zaskoczyć graczy.

Przeciekiem pierwotnie podzielił się użytkownik Reddita podpisujący się pseudonimem nofuture09. Zauważył on, że w zakładce nowych gier w PS Now na jego konsoli pojawią się nowe tytuły. Są to:

The Last of Us Part II

Fallout 76

Desparados III

Jeśli tak faktycznie wygląda oferta PS Now na październik 2021, subskrybenci usługi mają się z czego cieszyć. Wszystkie trzy powyższe produkcje to bardzo dobre gry. Dodatkowo Sony należą się pochwały za różnorodność, bowiem mamy tu przedstawicieli trzech różnych gatunków.

Choć za przeciek nie odpowiada znany informator, najpewniej jest on prawdziwy. Użytkownik podzielił się zrzutem ekranu z menu konsoli. Dodatkowo o obecności wymienionych wyżej gier w zakładce PS Now donosi też paru innych forumowiczów. Jeśli nie doszło więc do pomyłki, PS Now na październik 2021 zaoferuje bardzo mocny zestaw.

Nie zapominajmy też, że nowych gier w nadchodzącej ofercie PS Now może być jeszcze więcej. Sony niedawno zaczęło kombinować nad rozwiązaniem, które może rozbudować bibliotekę usługi o parę mocnych gier. Więcej informacji znajdziecie w tym artykule.