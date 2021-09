Gry z PS5 bez PS5? Wkrótce może to być możliwe dzięki PS Now

Choć PS Now nie jest na ten moment w Polsce dostępne, usługa znacznie rozwija się za granicą. Brakuje tam jednak gier z PS5, ale nowy patent Sony wskazuje, że firma pracuje i nad dodaniem produkcji z next-gena.

Technologia Japończyków ma dość przydługą nazwę Ultra High-Speed Low-Latency Network Storage i opiera się o złączenie ze sobą dysków SSD NVMe (czyli takich, z których korzysta PS5) „w jedną wielką pamięć”. Wszystko miałoby być oparte o rozwiązania znane już w piątym PlayStation, czyli odpowiednie zarządzanie danymi, odwołując się do ich konkretnych bloków. Pobierane pliki byłyby rozsyłane następnie do kolejnych urządzeń. Można więc mówić tak naprawdę o zaawansowanej, lokalnej chmurze stworzonej z dysków SSD, która byłaby bazą do trzymania plików gier.

Brzmi to dokładnie jak idealne zastosowanie właśnie w usłudze PS Now. Ciężko jest wymyślić inne niż właśnie dodanie tytułów z „piątki” do streamingowej usługi PlayStation. Rzeczywiście byłoby to pożądane przez wielu graczy urozmaicenie. Nie każdy może sobie pozwolić na drogi komputer lub konsolę do grania, niekoniecznie nawet z powodu samej ceny. Znajdą się i tacy, co będą woleli opłacać stały abonament i zresztą się temu nie dziwię.

W mojej opinii biblioteka omawianej usługi należy obecnie do jednych z najlepszych alternatyw. Wystarczy tylko nieco cofnąć się w czasie i spojrzeć na ogłoszenia ostatnio dodawanych tam produkcji. Między innymi wrześniowa aktualizacja oferty powinna niejedną osobę zadowolić.