Jaką konsolę mobilną kupić? Oto najlepsze przenośne PC do grania w gry

Konsole przenośne, czyli mobilne PC do grania są coraz bardziej popularne. Możliwość grania w ulubione gry w podróży jest świetna, dlatego dzisiaj rzucimy okiem na najlepsze pozycje z polskich sklepów. Niektóre da się kupić za naprawdę nieduże pieniądze.

Kup sobie przenośny PC

Moda na konsole mobilne jest dość specyficzna. Z jednej strony zapoczątkował ją na nowo Switch od Nintendo, z drugiej konsole te mimo wszystko udają PC. Większość z nich pozwala nam uruchamiać gry niczym na Windowsie — ba, posiadają nawet ten system. Przynajmniej niektóre z nich, bo nie jest to standard. Tak czy inaczej, jest to świetny sposób na mobilny gaming bez ograniczeń. Masz grę na komputerze? Zagrasz w nią na urządzeniu przenośnym.

Jaką konsolę warto kupić? Najpierw rzućmy okiem na oferty.

Oto najlepsze konsole przenośne z polskich sklepów:

Najtańszym pecetowym handheldem z Windowsem jest MSI Claw. Urządzenie oferuje przyzwoitą wydajność i odpali sporo gier, choćby Assassin’s Creed Mirage, Wiedźmina i nie tylko. To niezłe urządzenie, które braki nadrabia niską ceną. Moim faworytem jest jednak Steam Deck. Jasne, nie ma Windowsa, teoretycznie ograniczony jest do samego Steam’a, ale… to zupełnie wystarczy.

Urządzenie jest idealnie skrojone pod oczekiwania graczy, a w wersji OLED poprawiono ekran i żywotność baterii. Dzięki temu możemy spędzić nawet kilka godzin w ulubionej produkcji. I to bez ładowania.

