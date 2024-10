PS Plus październik 2024 – oto gry na PS5 i PS4, których chce społeczność w katalogu Extra

Już wkrótce poznamy oficjalna ofertę PS Plus październik 2024 dla progów Extra i Premium. Oto dokładna data ogłoszenia oraz gry na PS5 i PlayStation 4, o które społeczność prosi najczęściej.

Dopiero co przekazywaliśmy Wam niezbyt dobre wieści dotyczące PS Plus w październiku. Okazało się, że z katalogu Extra zniknie w tym miesiącu więcej gier niż wcześniej sądziliśmy. Do wcześniejszych tytułów doszła dynamiczna strzelanka z antybohaterem. Jesteśmy ciekawi, jak Sony wynagrodzi graczom październikowe straty. Użytkownicy forum Reddit wzięli się za typowanie nadchodzącej oferty, a wśród wielu próśb najczęściej wymieniają cztery tytuły.

PS Plus październik 2024 – kiedy oferta, jakie gry?

Na początek przypomnijmy, że oficjalną ofertę Extra i Premium na październik zobaczymy na oficjalnym blogu PlayStation już wkrótce. Szczegóły poznamy w środę (9 października) tuż po godzinie 17:30 czasu polskiego. Listę gier od razu znajdziecie na naszej stronie. Tymczasem na forum Reddit trwa zabawa w typowanie oferty. Tym razem społeczność prosi głównie o cztery następujące tytuły:

Resident Evil Village

Dead Island 2

Suicide Squad

Nier: Automata

Na pierwszym miejscu listy życzeń widnieje Resident Evil Village, czyli ósma główna odsłona cyklu survival horrorów od firmy Capcom. Gra została wydana ponad trzy lata temu, więc wiele osób liczy na to, że w końcu zawita do usługi PS Plus. Dalej mamy zeszłoroczne Dead Island 2, które również byłoby fajnym strzałem na październik.

Podium zamyka Suicide Squad, lecz to premiera z tego roku, więc udostępnienie gry w Plusie byłoby dużym zaskoczeniem. Już bardziej pewne jest NieR: Automata, które jest wymieniane tyle samo razy co Suicide Squad. Ta trzecioosobowa gra akcji z elementami RPG pojawiła się na PS4 już w 2017 roku, zatem może wreszcie dostaniemy ją w ramach katalogu Extra. A Ty na jakie gry liczysz w nowej ofercie PS Plus?

