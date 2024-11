49 darmowych gier na Steam Deck i PC. Te tytuły działają świetnie na konsoli Valve i są za darmo

Gry za darmo na Steam Deck – odbierz 49 tytułów bez opłat

Konsola od Valve to świetna maszynka do uruchamiania gier poza domem. Nie jesteśmy ograniczeni do małej biblioteki, bowiem zagramy na niej w tysiące pozycji na Steam czy nawet Epic Games Store. A tak się składa, że już teraz możecie odebrać aż 49 gier za darmo — jeżeli posiadacie dostęp do abonamentu Amazon Prime Gaming.

Darmowe gry – pełna lista

Oto lista gier wraz z poziomem zweryfikowania z konsolą Valve:

Marvel’s Guardians of the Galaxy – niezweryfikowana, działa świetnie po dostosowaniu ustawień (Amazon Prime)

Death’s Door – zweryfikowana (Amazon Prime)

Killing Floor 2 – grywalna (Amazon Prime)

Priest Simulator: Vampire Show – brak informacji, gracze podają, że działa (Amazon Prime)

STASIS: BONE TOTEM – zweryfikowana (Amazon Prime)

Morbid: The Seven Acolytes – zweryfikowana (Amazon Prime)

Snakebird Complete – grywalna (Amazon Prime)

Ghostbusters: Spirits Unleashed Ecto Edition – zweryfikowana (Amazon Prime)

The Eternal Cylinder – brak weryfikacji, działa (Amazon Prime)

SCARF – wymaga zmiany ustawień (Amazon Prime)

No Straight Roads – zweryfikowana (Amazon Prime)

Tales From the Borderlands – grywalna (Amazon Prime)

Borderlands: The Pre-Sequel – grywalna (Amazon Prime)

Eternights – zweryfikowana (Amazon Prime)

Borderlands 2 – zweryfikowana (Amazon Prime)

KeyWe – grywalna (Amazon Prime)

A Plague Tale: Innocence – grywalna (Amazon Prime)

Mafia: Definitive Edition – grywalna (Amazon Prime)

Dishonored: Definitive Edition – zweryfikowana (Amazon Prime)

Close to the Sun – niezweryfikowana, wymaga dostosowania (Amazon Prime)

Scorn – zweryfikowana (Amazon Prime)

Coromon – zweryfikowana (Amazon Prime)

Monster Train – grywalna (Amazon Prime)

Pumpkin Jack – zweryfikowana (Amazon Prime)

The Gunk – grywalna (Amazon Prime)

BioShock Remastered – grywalna (Amazon Prime)

Hive Jump 2: Survivors – działa (Amazon Prime)

Ghost Song – zweryfikowana (Amazon Prime)

The Falconeer – zweryfikowana (Amazon Prime)

Kerbal Space Program – grywalna (Amazon Prime)

Moonlighter – zweryfikowana (Amazon Prime)

Showgunners – zweryfikowana (Amazon Prime)

9 Years of Shadows – grywalna (Amazon Prime)

Cursed to Golf – grywalna (Amazon Prime)

Hell Pie – zweryfikowana (Amazon Prime)

Arcade Paradise – zweryfikowana (Amazon Prime)

Industria – zweryfikowana (Amazon Prime)

En Garde – zweryfikowana (Amazon Prime)

Hard West 2 – zadziała po dobraniu ustawień (Amazon Prime)

Stray Gods: The Roleplaying Musical – zweryfikowana (Amazon Prime)

Cat Quest 2 – zweryfikowana (Amazon Prime)

Midnight Fight Express – zweryfikowana (Amazon Prime)

Disney Pixar Cars – grywalna (Amazon Prime)

Bang Bang Racing – zweryfikowana (Amazon Prime)

Gargoyles Remastered – zweryfikowana (Amazon Prime)

Haunted Hotel: Personal Nightmare – CE – grywalna (Amazon Prime)

Through the Darkest of Times – grywalna (Amazon Prime)

DreadOut 2 – zweryfikowana (Amazon Prime)

The Gap – zweryfikowana (Amazon Prime)

Ynglet – zweryfikowana (Amazon Prime)

Mystery Case Files: Black Crown CE – status nieznany (Amazon Prime)

Dexter Stardust: Adventures in Outer Space – grywalna (Amazon Prime)

Giana Sisters: Twisted Dreams – zweryfikowana (Amazon Prime)

Golfie – zweryfikowana (Amazon Prime)

Minabo A Walk Through Life – zweryfikowana (Amazon Prime)

Figment 2: Creed Valley – status nieznany (Amazon Prime)

Beholder 3 – zweryfikowana (Amazon Prime)

Tiny Robots Recharged – status nieznany (Amazon Prime)

Faraway: Arctic Escape – status nieznany (Amazon Prime)

Faraway 2: Jungle Escape – grywalna (Amazon Prime)

Wszystkie gry odbierzecie za darmo tutaj.

Jak widać, na liście nie brakuje świetnych pozycji. Na szczególną uwagę zasługuje choćby remake pierwszej Mafii, który na Decku działa nieźle. Wystarczy dostosować kilka ustawień graficznych.

Oczywiście wszystkie te gry odpalicie nie tylko na przenośnej konsoli Valve, ale również na PC. W przypadku Steam Decka konieczne może być zainstalowanie dodatkowego launchera, aby m.in. uruchomić tytuły z biblioteki Epic Games Store. Jest to oczywiście proste i możliwe bez dokonywania skomplikowanych operacji. Poradnik znajdziecie np. tutaj.

Źródło: pcguide.com