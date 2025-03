Konsola Steam Deck OLED 512GB taniej aż o 1100 zł w Media Expert

do końca promocji

do końca promocji

Jedna z najlepszych przenośnych konsol do grania, która śmiało może dać radę nawet z nowszymi premierami. Do tego jest w pełni wspierana przez Valve i Steam, więc bez problemu znajdziecie idealne gry na ten sprzęt. Teraz wersję OLED (czyli tę „lepszą”) kupicie o wiele taniej i to nie na Steam, a w Media Expert.

Dostawa zamówień jest darmowa.