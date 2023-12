PlayStation chce zamknąć kolejne studio. Tajne dokumenty mogą niepokoić

Gigantyczny wyciek danych z Insomniac Games zatacza coraz szersze kręgi. Początkowe informacje o planach i grach tego dewelopera okazały się ledwo preludium do tego, co właśnie nastąpiło. W sieci pojawiła się niezliczona ilość dokumentów samego Sony. Jedne wskazują na ambitne plany z PS Plusem, a inne… no cóż, nie brzmią już tak dobrze. Mocno współczuję twórcom Spider-Mana, bo to chyba największy w historii gier wideo wyciek, jakie kiedykolwiek się wydarzył. Skalą powala na kolana nawet przeciek GTA VI.

PlayStation Studios -1?

W dokumentach (od których informacje zebrał serwis Kotaku) niemających nigdy trafić do wiadomości publicznej, Sony zapowiada zamknięcie studia. Jakiego i kiedy? Tego nie wiemy, ale informacje te mają być dość świeże. Pojawić się miały na początku listopada bieżącego roku. Wtedy firma miała ustalać spotkanie poza siedzibą. Wspomniano także o tym, że „jedno studio zostanie zamknięte”. Co ciekawe, spotkanie odbyło się po zamknięciu PixelOpus, więc raczej nie o tego dewelopera chodzi.

Można tylko przypuszczać, czy takie plany nadal są brane pod uwagę. Sony mogło je zmienić lub też faktycznie zamierza zamknąć jednego ze swoich deweloperów. Rodzina PlayStation Studios to wielu cenionych deweloperów, ale o którego może chodzić? Nie mamy pojęcia, choć niektórzy strzelają, że mowa o Media Molecule. Twórcy zamkniętego już Dreams od lat nie wydali żadnego tytułu, który miałby stać się hitem.

Co więcej, Sony chce ciąć budżety, nawet u tak wielkich twórców jak Insomniac Games. Mimo iż ich seria ze Spider-Manami zyskała status bestsellerów, korporacja chce ograniczyć koszt tworzenia nowych gier także i u nich.