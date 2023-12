PS Plus także dla PC i innych platform. Poufne dokumenty ogłaszają potencjalną rewolucję

Jak przyciągnąć jeszcze więcej klientów do PS Plus? To proste – oferując abonament na dodatkowych urządzeniach, wykraczających poza standardową rodzinę konsol PlayStation. Jasne, graczy na PS4 i PS5 jest mnóstwo, ale gdyby dorzucić do tego jeszcze posiadaczy PC, a nawet i telewizorów smart, smartfonów i tym podobnych, potencjalne grono klientów mogłoby powiększyć się kilkukrotnie.

PS Plus na nowe platformy

Nie znamy na razie szczegółów i nie wiemy, jaką ofertę PlayStation Plus mogło mieć na przykład na PC. Zgaduję, że chodzi przede wszystkim o dostęp do obszernej biblioteki gier, w tym kultowych pozycji w streamingu. Być może tyczy się to również tytułów za darmo, ale wątpię, aby w jakiś sposób miało dotyczyć możliwości grania po sieci. Niemniej rynek usług dla graczy się powiększa i Sony to widzi. Nic dziwnego, że chce zabrać nieco dla siebie.

Nowe informacje o potencjalnej rewolucji pojawiły się wraz z gigantycznym wyciekiem Insomniac Games. Jeden z użytkowników Twittera podzielił się slajdem, który ma dowodzić, że Sony na ambitne plany. PS Plus może więc doczekać się debiutu na nowych urządzeniach. Tyczy się to nie tylko PC, ale i aplikacji na telewizory (wzorem Xbox Game Pass?) i przeglądarek internetowych.

Z drugiej strony podobne plany firma przedstawiała już lata temu. No i nie zapominajmy o PS Now, dostępnym niegdyś także dla fanów grania na „blaszakach”. Nie ma sensu jednak wierzyć, że poufne dokumenty przedstawiają zamiary, które kiedyś wejdą w życie. Sony równie dobrze mogło wycofać się z tego pomysłu, więc nie dowodzi to, że faktycznie stanie się rzeczywistością.