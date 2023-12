Wolverine wycieka do sieci. Rozgrywka, fabuła, a nawet grywalna wersja PC w 1,67 TB danych

Pamiętacie ubiegłoroczny wyciek GTA VI? No to teraz sytuacja powtórzyła się z Insomniac Games i ich planami na kolejne ponad 10 lat. Szczególnie jednak dostało się grze z Wolverinem, która trafiła do sieci nawet w grywalnej wersji. Łącznie do publicznych informacji trafiło ponad 1,67 TB danych, a deweloperzy starają się wszystko ściągnąć z widoku, lecz materiały dosłownie rozlały się po internecie.

Jeżeli jesteście zainteresowani planami Insomniac Games, polecam sprawdzić tekst o nadchodzących grach. Wyciek pokazał bowiem, że Wolverine stanowić ma jedynie preludium do gamingowego uniwersum X-Men od tych twórców, które jednak szybko nie nadejdzie. Szczególnie wyciekła właśnie gra z Rosomakiem, bo w sieci są nawet fragmenty rozgrywki z wczesnej wersji produkcji. Widać na nich choćby walkę, jazdę na motocyklu, eksplorację, śledztwa i inne elementy gameplayu.

Co więcej, hakerzy mieli udostępnić także grywalną wersję gry na PC oraz PS5. Oczywiście zaskoczenia w tym, że mowa o PC nie ma. Każda gra powstaje na komputerach, aby następnie zostać przeniesiona na konsole. Nie oznacza to tym samym, że możemy spodziewać się premiery także i na „blaszakach”.

Szczerze współczujemy deweloperom. Nie będziemy w tym tekście publikować spoilerów fabularnych, pokazów rozgrywki, wczesnych wersji zwiastuna czy lokacji i tak dalej. Mimo wszystko warto podkreślić, że potwierdziły się wcześniejsze plotki, jakobyśmy mieli trafić do Azji. W głównego bohatera wcieli się (czy też użyczy mu głosu) znany m.in. z roli Spartakusa Liam McIntyre. Premiera gry na ten moment zaplanowana została na jesień 2026 roku.