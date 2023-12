Absurdalnie gigantyczny wyciek gier Insomniac. Wolverine, Venom, X-Men i nie tylko z datami i szczegółami

To jeden z największych przecieków w historii. Do sieci trafiły plany Insomniac Games na ponad 10 lat. W tym Wolverine, X-Men i Venom.

Tak wielkiego wycieku nie było od czasu GTA VI, ale po prawdzie ten jest znacznie większy w skali. Do sieci trafiły szczegóły planów Insomniac Games, w tym wiele kolejnych premier od tego studia. Twórcy m.in. Spider-Mana nie tylko będą kontynuować wydawanie gier spod znaku Marvela, ale i powrócą do serii Ratchet & Clank oraz opracowują nowe IP.

Grupa hakerów odpowiedzialna za niedawny atak musiała najwyraźniej wrzucić pliki do sieci. W necie krążą nie tylko pliki z grywalnym Marvel’s Wolverine na PC, ale i dokładny opis fabuły. Jeśli natomiast o inne pozycje, producent jest zajęty. Poznaliśmy plany studia na kolejne lata, aż do 2035 roku, gdy najpewniej wygasa im umowa z Marvelem. Wiele informacji opublikowano m.in. na Reddicie.

Plany Insomniac Games

Venom – jesień 2025 roku

Wolverine – jesień 2026 roku

Spider-Man 3 – jesień 2028 roku

Ratchet & Clank – jesień 2029 roku

X-Men – jesień 2030 roku

Nowe IP w 2031 i 2035 roku

Jakby tego było mało, twórcy mają planować wydawanie gier multiplayer lub też trybów multiplayer (osobno bądź w formie aktualizacji) i to do takich hitów jak Spider-Man, Wolverine oraz X-Men. Co ciekawe, jakąś formę gry wieloosobowej zyskać ma nawet Marvel’s Spider-Man 2 i to w 2024 roku, ale nie wiemy, czy projekt nadal istnieje, czy został zawieszony bądź anulowany. Z przedstawionych informacji wynika, że kolejną pozycją studia będzie gra z Venomem, podobno o skali samodzielnego Miles Morales. Na Wolverine’a trzeba jednak czekać bardzo długo, bo co najmniej dwa kolejne lata.