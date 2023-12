Marvel’s Venom jak Miles Morales? Ogromny wyciek z Insomniac Games zdradza szczegóły

Sytuacja w Insomniac Games jest tragiczna. Do sieci wyciekła cała masa informacji na temat gier tworzonych przez studio. Wyciek dotyczy aż 6 produkcji, z czego pierwszą z nich planowaną do wydania jest wyczekiwany Marvel’s Venom. Jaka będzie to gra i kiedy możemy spodziewać się jej premiery? Te informacje zostały właśnie opublikowane.