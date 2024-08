Indiana Jones i Wielki Krąg także na PS5. Nowe materiały z datą premiery wyglądają fantastycznie

Pierwsze materiały z nowej gry Machine Games nie napawały mnie szczególnie optymizmem. Zapowiadały raczej średniaka z potencjalnie dziwnymi pomysłami, a do tego odstraszał mnie też pomysł, aby akcję ukazać z perspektywy pierwszej osoby. Jako wielki fan kinowego cyklu, który dosłownie wychował się na obrazach z Harrisonem Fordem, byłem sceptyczny. Teraz jednak… no cóż, jest po prostu lepiej!

Indiana Jones i Wielki Krąg – data premiery i wersja na PS5

Nowy zwiastun zaprezentowany w trakcie wczorajszego Gamescom Opening Night Live 2024 budzi już spore nadzieje. Nie ma co oczywiście oczekiwać rewolucji czy czegokolwiek, co mogłoby zmienić nasze postrzeganie gamingu. MachineGames słynie jednak z nadspodziewanie dobrych tytułów, jak choćby z genialnych “nowożytnych” odsłon Wolfensteina. Przypomniawszy sobie to, nieco lepiej podchodzę do nowej gry z Indy’m.

Szczególnie że całość zapowiada się na ciekawą przygodę w starym stylu. Nie ma tu otwartego świata, wypełniaczy w postaci tony bzdurnych zadań pobocznych czy innych “ułomności” współczesności. Jest za to akcent na fabułę i bohaterów – kojarzących się zresztą z filmami – oraz chęć wrzucenia gracza to cyfrowej wersji kinowego filmu. Jak dla mnie – bomba!

Przy okazji najnowszego zwiastuna na Gamescomie, dowiedzieliśmy się, że gra trafi również na PlayStation 5! Mówiono już o tym od jakiegoś czasu, ale nowe materiał nie pozostawia złudzeń. Gracze na platformie Sony muszą jednak uzbroić się w cierpliwość, bo ich wersja zadebiutuje dopiero na wiosnę 2025 roku. Wcześniej, bo już 9 grudnia 2024 roku Indiana Jones i Wielki Krąg trafi na PC i Xbox Series X/S.

Źródło: YouTube