Ekskluzywność Hellblade 2 to błąd. Microsoft ma żal do siebie

Wydawanie największych premier AAA tylko na jedną konsolę ma sens, który pokazało nam Sony. W końcu ich gry first-party, które na debiut omijają platformy konkurencji, a nawet i PeCety, sprzedają się jak świeże bułeczki. Microsoft chyba nie do końca rozumie panujące zasady, bo ogranicza przecież premiery swoich mniejszych gier, skupiając się jedynie na konsolach Xbox. I PeCetach, ale skupiamy się tutaj właśnie na konsolach do grania.

Hellblade 2 ciężko tu nazwać “mniejszą grą” bo de facto mówimy o produkcji AAA, choć nazywanej przez twórców “niezależnym AAA”. Mówcie, co chcecie, ale to jednak produkcja przeznaczona raczej dla mniejszej grupy odbiorców niż choćby taki Spider-Man. Do tego zablokowana za dość wysoką ceną, oferująca jednorazową przygodę na ledwo kilka godzin. Budżet i jakość jest, ale zawartość… no niestety nie aż tak. I chyba o tym właśnie Microsoft zapomniał.

I heard they consider hellblade exclusivity a mistake — Jez (@JezCorden) December 15, 2024

Jez Corden uważa, że gigant z Redmond żałuje wydania Hellblade 2 tylko na Xbox. “Słyszałem, że ekskluzywność gry uznali za pomyłkę” – twierdzi dziennikarz. I wcale nie ciężko w to uwierzyć! W końcu gra miała sprzedać się naprawdę słabo. Została wydana jedynie na Xbox i PC, do tego od razu w Xbox Game Pass. Możliwy jednoczesny debiut na PlayStation zdecydowanie mógłby przynieść więcej graczy. No ale to nic dziwnego, skoro firma obecnie skupia się na porzuceniu idei gier konsolowo-ekskluzywnych.

Źródło: Twitter