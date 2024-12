Twórcy STALKER 2 są tak zajęci łataniem gry na PC i Xbox, że nawet nie myślą o wersji PS5

Niegdyś głośno było o tym, że STALKER 2 jednak pojawi się na konsoli PlayStation 5. Studio GSC Game World wspierane przez Microsoft w obliczu problemów związanych z pracami nad grą postanowiło jednak skupić się tylko i wyłącznie na wersji PC i Xbox. I choć to dla wielu osób na PlayStation 5 bardzo gorzką decyzją, dla twórców wcale nie aż tak nieopłacalną – w końcu wierzą oni, że ich produkcja zarobić może nawet miliard dolarów.

STALKER 2 na PS5 to pieśn przyszłości

Jakimkolwiek hitem STALKER 2 by nie był, nadal otwartą kwestią pozostaje możliwa premiera na PS5. No bo przecież Indiana Jones i Wielki Krąg, jeden z ostatnich wielkich tytułów ekskluzywnych Microsoftu, faktycznie doczeka się konwersji na konsolę Sony. Firma miałaby również żałować wydania takiego Hellblade 2 tylko na Xbox Series X/S jeśli chodzi o konsole. Płynie z tego jeden wniosek – wersji ich gier na PS5 powinno być więcej!

Tak się niestety nie stanie, a przynajmniej nie w najbliższej przyszłości, o ile tylko wierzyć zapewnieniom dyrektorowi z GSC Game World. Serwis tech4gamers postanowił zapytać studio, czy trwają prace nad przeniesieniem gry na konsolę Japończyków. Ci niestety mają skupiać się wyłącznie na “wspieraniu wersji na PC i Xbox”.

Nie komentujemy przecieków, plotek ani spekulacji. Ponownie, wersje S.T.A.L.K.E.R. 2 na PC i Xbox Series X/S są jedynymi, które opracowaliśmy i wspieramy. – twierdzi GSC Game World

Na ten moment nie jest to więc żadna pozytywna wiadomość dla posiadaczy PS5 chętnych na ogranie hitu. Nie oznacza to oczywiście, że gra nigdy nie trafi na konsole Sony, lecz raczej nie stanie się to zbyt szybko. Istnieje też szansa, że twórcy po prostu nie mogą nic potwierdzać ani zapowiadać, więc nabierają wody w usta. STALKER 2 aktualnie dostaje nowe aktualizacje, a w 2025 roku studio chce wydać fabularne DLC i tryb multiplayer. Co ciekawe, gra mogłaby również dostać serial od Netflix.

Źródło: tech4gamers