PSN już działa, ale PS Stars znów ma awarię. Ostatnio trwała prawie miesiąc

No cóż – jak nie urok, to wiadomo. Jedna z kluczowych funkcji dla graczy, lojalnościowy program PlayStation Stars znów odmawia posłuszeństwa części użytkownikom.

PlayStation Stars znów zepsute

Ostatnia awaria programu lojalnościowego od Sony trwała blisko miesiąc, a firma przez cały ten czas wysyłała sprzeczne sygnały. Gracze w końcu nie wiedzieli, czy ich zaległe punkty się nabiją, czy nie. Finalnie kryzys udało się zażegnać, a “poszkodowani” dostali nawet gratisy w zamian za tak długie oczekiwanie. Czy teraz sytuacja się powtórzy?

Wiem, że brzmi to złowieszczo, ale spora część internautów informuje o kolejnych problemach z tą usługą Sony. Zaledwie wczoraj mieliśmy do czynienia z gigantyczną awarią PlayStation Network. W teorii wszystko powinno działać, ale Stars znów ma problemy. Niektórzy gracze donoszą na Reddicie, że blisko od tygodnia mają problemy z wypełnianiem zadań, za które powinni dostać punkty. Problem ten znacząco się rozszerzył, właśnie od momentu awarii PSN.

Co więcej, wygląda na to, że PlayStation Stars ma także inne problemy i bugi. Przede wszystkim zasypuje graczy spamem, którego przedtem nie było. Wiele osób dostaje zduplikowane powiadomienia o wbiciu poziomu lub osiągnięcia. I jest ich naprawdę sporo. Zresztą, spójrzcie sami.

Z kolei niektórzy widzą dziwaczne nagrody w zamian za co miesięczne odpalenie gry z PS Plus Essential. Normalnie nagrodą powinno być 50 punktów, ale dla niektórych jest to nawet 250 lub 500 punktów. Brzmi, jakby chodziło o jakąś specjalną akcję, ale tak nie jest – i tak nie da się ich zdobyć. Nie wiemy, jak wygląda sytuacja i czy Sony jest świadome problemu, ale to już kolejny raz, gdy gracze masowo zgłaszają problemy z programem Stars. Czekamy, aż pojawi się więcej informacji.

