Już drugi tydzień gracze PlayStation nie mają dostęp do części usług. Sony wysyła sprzeczne sygnały

PlayStation Stars nie działa już prawie drugi tydzień, a gracze dostają różnego rodzaju informacje od obsługi technicznej Sony. Co się do licha dzieje?!

Niebawem miną dwa tygodnie, odkąd usługa PlayStation Stars przestała działać. Do tej pory Sony nie pokusiło się o żadną oficjalną informację wyjaśniającą problem, a już tym bardziej nie wiemy, kiedy sytuacja zostanie naprawiona.

PlayStation Stars nie działa i… co teraz?

Jedna z nowszych usług dla graczy PlayStation to program lojalnościowy, w ramach którego każdy jego członek może odbierać darmowe (i nie tylko) przedmioty do profilu, a także zdobywać punkty. Te z kolei da się wymieniać na różnego rodzaju nagrody, w tym nawet kody doładowujące do PlayStation Network. I wszystko super, ale zaraz miną dwa tygodnie, jak usługa po prostu nie działa.

Gracze chcący się zalogować do aplikacji, dostają informację, że z PS Stars “obecnie występują problemy” a “inżynierowie są świadomi problemu i pracują nad jego rozwiązaniem”. Tyle że nadal żadnego rozwiązania nie ma. Do tego obsługa techniczna korporacji znana jest z tego, że wiele nie pomaga. Tym razem to już prześcignęli samych siebie.

Gracze na Reddicie masowo kontaktują się z firmą, starając się zdobyć szczątki informacji. Te jednak mijają się ze sobą. Jedni otrzymują zapewnienia, że w trakcie, gdy usługa nie działa, punkty za zakup gier dalej będą naliczać się poprawnie. Support innym mówi jednak, że lepiej zaczekać z kupowaniem gier, aż problem zostanie naprawiony. Komu wierzyć?

Niestety, skoro samo Sony w zasadzie milczy w tej sprawie, ciężko jest czegokolwiek się dowiedzieć. Nie wiemy, kiedy usługa zostanie naprawiona ani czy gracze otrzymają za to jakąkolwiek rekompensatę.

