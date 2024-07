PlayStation z darmowym prezentem dla graczy. Osobliwa forma przeprosin

Awaria PlayStation Stars trwała blisko miesiąc, a przez ten cały czas gracze tak naprawdę nie do końca wiedzieli, co mają począć. Support firmy nie był szczególnie pomocny, ale niedawno zdarzył się cud i usługa znów działa.

Prezent od PlayStation

Awaria na szczęście dobiegła końca i po niemal miesiącu trwania w pustce, gracze z całego świata mogą na nowo korzystać z funkcji programu lojalnościowego PS Stars. Problem w tym, że wielkie wydarzenie promocyjne Days of Play 2024 właśnie się skończyło. Awaria nie pozwoliła więc wielu graczom łączyć konta z programem, ale ci, którzy zrobili to wcześniej, mogą liczyć na napływ punktów za wydane w sklepie PS Store pieniądze. To zawsze coś.

Prócz tego, firma dla każdego posiadacza Stars (którego założenie jest darmowe) przewidziała również bardzo specyficzny prezent. Trzymajcie się jednak siedzień, bo nie wiem, czy jesteście przygotowani na to. No dobra, już gotowi? No to uwaga… tak, dostajemy cyfrową pierdółkę! Znaczy się cyfrowy przedmiot kolekcjonerski w postaci “Community Challenge | Days of Play 2024”. Co ciekawe, jest to nagroda za wzięcie udziału w rzekomym wyzwaniu społeczności, które podobno trwało przez Days of Play 2024, no ale tego nawet nie wiemy, bo przecież usługa nie działała.

Każdy gracz posiadający konto w programie PlayStation Stars może więc za darmo przypisać do konta cyfrowy przedmiot. Można to postrzegać jako swoistą nagrodę pocieszenia lub też formę przeprosin za to, co działo się przez niemal cały czerwiec. Dzięki, Sony?

Aby odebrać prezent, należy zalogować się na PS App i wejść w sekcję PS Stars. Tam w karcie “nagrody” znajdziecie wspominany wyżej przedmiot kolekcjonerski. Macie na to czas do 31 października 2024 roku, więc całkiem długo.

