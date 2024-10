Globalna awaria PlayStation Network. Problemy także w Polsce

Trwa globalna awaria usług PlayStation Network. Wygląda na to, że Sony zdaje sobie sprawę z problemu, ale w momencie pisania tego artykułu nadal nie udało się go naprawić.

Najpierw pojawiły się doniesienia graczy na Reddicie czy Twitterze. Wielu z nich zaczęło pytać, czy usługi PSN mają jakąś awarię, bo nie dało się korzystać z funkcji sieciowych konsol PlayStation 5 czy 4. Nie trzeba było długo czekać na odpowiedź, bo szybko pojawiło się więcej osób, które zaczęły skarżyć się na problemy.

Globalna awaria PlayStation Network

Te, z racji tego, że sprawdzałem je tuż przed pisaniem tego artykułu, dotyczą też Polski i trwają nadal. Po włączeniu konsoli wyświetla nam się komunikat o braku możliwości połączenia z usługami PSN. Sony najwyraźniej zdaje sobie sprawę z problemu, choć nie dostaliśmy jeszcze oficjalnego wyjaśnienia. Za to na stronie PSN Service Status widać, że jedyna funkcja online, jaka nadal działa, to sklep PlayStation Direct. Ten i tak nie funkcjonuje w naszym kraju, więc to żadne pocieszenie.

Zgodnie z doniesieniami, gracze nie mogą zalogować się i tworzyć nowych kont PSN. Przede wszystkim nie działają jednak funkcje sieciowe gier, więc ci, którzy chcieliby z rana pograć sobie przez sieć, nie mogą tego zrobić. Nie działa również zawartość PlayStation Video oraz PlayStation Store. Przez to nie da się kupować czy pobierać gier, ale także aktywować kodów i przeglądać sklepu cyfrowego.

Wszystkie poboczne aplikacje i funkcje, jak choćby aplikacja dedykowana urządzeniom mobilnym lub program PS Stars również nie działają.

Informujemy, że sieć PlayStation Network (w tym PlayStation Store) może być w tym czasie niedostępna. Przepraszamy za wszelkie niedogodności z tym związane. Obecnie badamy i naprawiamy problem, więc prosimy o cierpliwość. – informuje Sony

Obecnie nie wiemy, kiedy Sony naprawi błąd i tak naprawdę czemu w ogóle wystąpił. Liczymy, że uda się jak najszybciej umożliwić graczom dalsze korzystanie z funkcji sieciowych sprzętu.

Źródło: PSN Service Status