Wielka awaria PlayStation trwa już miesiąc. Sony idzie na rekord, a gracze są sfrustrowani

Program lojalnościowy PlayStation Stars reklamowany był jako spora korzyść dla graczy, którzy za kupowanie i granie w gry mogli zyskiwać punkty. Te z kolei można było wymieniać na choćby doładowania do PS Store. Fajna sprawa, ale nie bez powodu piszę o tym w czasie przeszłym.

PlayStation Stars nie działa nadal

Aktualnie program po prostu nie działa i na horyzoncie nie ma praktycznie żadnej nadziei. Firma niechętnie przyznała, że faktycznie coś jest nie tak, ale było to na wiele dni po tym, gdy pierwsi gracze zaczęli zgłaszać problemy. Zobowiązano się naprawić sytuację, lecz oficjalnie nie wiemy nic. Pozostaje nam więc jedynie zgadywać, co się stało, czy da się to naprawić, a jeśli tak, to kiedy da się to naprawić?

Pierwsze informacje o awarii pojawiły się na początku czerwca. Oznacza to, że minął już niemal miesiąc, czym firma przebiła samą siebie. Pamiętacie sytuację z 2011 roku, gdy nastąpiła wielka awaria PSN z powodu ataku hakerskiego? To wtedy miliony graczy nie mogły korzystać z wszystkich dobrodziejstw i funkcji PS3. W końcu udało się naprawić problem, lecz z PS Stars aktualnie nic nie zapowiada, aby miało być lepiej.

Na Reddicie przybywa coraz więcej zgłoszeń graczy. Czują się olani i sfrustrowani postawą Sony – przede wszystkim faktem, że nie są o niczym informowani. Do tego pomoc techniczna firmy przekazuje przeczące sobie informacje. Jedni przedstawiciele twierdzą, że nabyte teraz gry zagwarantują nam punkty, a według innych lepiej jest poczekać do naprawy sytuacji.

Aktualnie nie wiemy więc, co się dzieje i kiedy wszystko będzie po staremu. Gracze liczą obecnie na jakąś formę rekompensaty w postaci choćby dodatkowych punktów. No, teraz to chyba nie ma wyjścia.

