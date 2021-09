Nadciąga nowa aktualizacja systemu do konsol PlayStation 5 i nie tylko

Już jutro pojawi się nowa aktualizacja do systemu konsol PlayStation 5. Nie zabraknie poprawek, ale także sporo nowości.

Deweloperzy oficjalnie poinformowali, że już jutro otrzymamy nową aktualizację do systemu PlayStaion 5. Jest to już druga duża łatka do systemu najnowszej konsoli Sony. Ponadto gracze PS4 otrzymają małego patcha, który pozwoli im przeglądać listę trofeów z gier PS5. Poniżej znajdziecie najważniejsze zmiany, które ukażą się w aktualizacji.

Nowości w nadchodzącej aktualizacji do systemu PlayStation 5:

Można edytować Centrum sterowania- układanie, chowanie, przesuwanie danych elementów;

Dodano opcje pisania wiadomości bezpośrednio z Game Base w Centrum sterowania, można też zarządzać listą znajomych oraz zakończyć imprezę bez indywidualnego usuwania każdego użytkownika;

W zakładce Zainstalowane będą wyświetlać się gry oddzielnie z PS4 i PS5 (jeśli posiadamy obie wersje produkcji). Dodatkowo w Centrum Sterowania wyraźnie zaznaczono wersje gier z rozróżnieniem na starą i nową generację konsol;

Podczas streamowania rozgrywki można wybrać rozdzielczość strumieniowania między 1080p a 720p;

Dodano obsługę 3D Audio. Można ją włączyć w ustawieniach konsoli, a następnie zoptymalizować do wielkości własnego pomieszczenia;

Gracze już mogą rozszerzyć pamięć swojej konsoli dzięki dyskowi SSD M2, a także przenosić gry między nimi. Muszą one jednak spełniać wymagania.

Ponadto dodano kilka nowości do PS Remote Play i PlayStation App. W tym pierwszym można włączyć transmisje danych, aby zdalnie sterować konsolą. Z kolei w PS App pojawi się opcja oglądania rozgrywki znajomych. Pełną listę zmian znajdziecie tutaj.