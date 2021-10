Ronaldo, Lewandowski czy Zidane zaliczyli wiele części gier, aby w końcu uzyskać wiarygodny wygląd. Zobacz, gdzie wyglądają najlepiej – w serii FIFA czy PES?

W tym roku FIFA 22 nie dała szansy najnowszej odsłonie eFootball (PES 2022). To żadne osiągnięcie, bowiem Konami wypuściło na premierę nieukończoną grę – jedno spojrzenie na twarz Messiego wyrazi więcej niż 1000 bugów. Niemniej dysputę o błędach i niedociągnięciach zostawmy na inną okazję, bowiem dziś chciałbym ograniczyć rywalizację obu marek do jednej płaszczyzny, która mimo wielu uprzedzeń naprawdę się rozwija. A jest nią korelacja technologii i poziomu realizmu.

Dostrzegalna gołym okiem jest choćby w modelach piłkarzy. Z roku na rok powiększająca się liczba obsługiwanych poligonów, poprawa efektów oświetlenia czy cieniowania, sprawiły, że bez tabliczki z imieniem rozpoznajemy swoich sportowych idoli. Wspomniany wcześniej Messi, Ronaldo, a nawet Robert „Lewangoalski” mają już swoje wierne kopie w świecie cyfrowym, tym samym pozwalają nam jak nigdy obcować z najlepszymi piłkarzami na świecie.

Dziś dla graczy jest czymś oczywistym, że Lewy wygląda jak żywy, aczkolwiek droga do uzyskania niemal idealnej jego twarzy w grze wymagała kilkudziesięciu lat pracy. Jesteście ciekawi jak przebiegał ten proces w serii FIFA i PES? Na tę okoliczność zebrałem dla Was ponad 250 screenów z popularnymi piłkarzami, aby pokazać ewolucję graficzną oraz różnice w konkurencyjnych grach.

1. Lionel Messi

Niewielu piłkarzom udało się już na początku kariery sportowej uzyskać status legendy i jeszcze mniej utrzymywać rewelacyjną formę przez lata. Do tego trzeba mieć po prostu talent albo znać się na rzucaniu zaklęć. W przypadku Messiego możemy mówić o magiku powołanym do piłki nożnej. Niemal natychmiast po przejściu z zaplecza Barcelony do klubu La Liga dał się poznać jako swoisty król boiska, co czynił przez kolejne 17 lat.

W grach także święcił tryumfy. Dzięki świetnym statystykom snajperskim i kontroli piłki robił przewagę podczas meczów. Aczkolwiek wysokie oceny nie tak od razu zapewniły mu przyzwoity wizerunek w serii FIFA lub PES. Przełom nastąpił dopiero w FIFA 10 i PES 2010. Od tego momentu uwidaczniały się coraz mocniejsze jego rysy twarzy.

2. Cristiano Ronaldo

Od ponad dekady Messi dzieli główną scenę piłki nożnej, jak również nagrody i wyróżnienia sportowe, wyłącznie z jedną osobą, a właściwie „maszyną” do strzelania bramek. Trudno jednoznacznie stwierdzić, który z nich jest lepszy, bo prezentują jakkolwiek inny styl gry i charakter. Ronaldo to klasyczny lider w zespole, tak bardzo zaangażowany w meczu, że często to od jego umiejętności dryblingu i strzałów głową zależy ostateczny wynik spotkania.

Ma to również swoje odzwierciedlenie w meczach wirtualnych, stąd jego karta napastnika jest ceniona nie tylko w trybach sieciowych. Biorąc pod uwagę jego podobieństwo w grach, dla deweloperów mógł być ważniejszym zawodnikiem niż Leo. Jego zbliżony kształt twarzy uchwycono o rok szybciej w serii FIFA (FIFA 09) i trzy lata szybciej w serii Pro Evolution Soccer (PES 6). Dziś rzecz jasna wygląda znacznie lepiej, jakby zdjęli z niego skórę i naciągnęli na piksele.

3. Zlatan Ibrahimovic

Rozprawiając o Zlatanie trudno oddzielić jego umiejętności piłkarskie od olbrzymiego ego. Jego zmysł strzelecki i dobre ustawianie zazębiają się z rzadko spotykaną arogancją. To dla niego tak charakterystyczne, jak dla Hitlera wąsik. Nie każdy go za to lubi i chce mieć w dream teamie budowanym w FIFA 22 czy eFootball. Co nie zmienia faktu, że zapracował na swoje nazwisko, zarówno w prawdziwych świecie piłki nożnej jak i tym stworzonym przez EA Sports czy Konami.

I może właśnie jego buńczuczność sprawiła, że równie szybko co konkurentom nadano mu wyraźnych cech twarzy. Granicę podobieństwa do rzeczywistości udało się przekroczyć producentom w FIFA 09 i PES 2009. Jednakże z różnym skutkiem dokonano ewolucji jego twarzy w kolejnych odsłonach gier. Odnoszę wrażenie, że wiarygodność względem charakterystyki Ibry była najlepsza w serii PES 2015-2020.

4. Gianluigi Buffon

Długo zastanawiałem się, którego z bramkarzy wyróżnić na liście najpopularniejszych – Bartheza, Casillasa, Kahna, a może rodzimego Wojtusia? Ten ostatni wpuszcza za dużo bramek, więc zdecydowałem się obrać bezpieczniejszą drogę z Buffonem. Aktualnie jest nieco zepchnięty na margines pożądania. Na kartach też specjalnie wysokiego potencjału nie ma, lecz takie już prawa natury, że z wraz wiekiem mocno obniżają się staty.

Na szczęście zadbano o to, aby jego sława przetrwała w grach. Może nie dzięki niskim ocenom nurkowania lub refleksu, a niesamowicie odtworzonej twarzy. Już w FIFA 11 wyglądał nieźle, ale w późniejszym czasie to Konami lepiej odwaliło robotę. Ówcześnie w PES 2019-2020 był bardziej naturalny niż na żywo – to chyba kwestia dobrze wymodelowanych kości policzkowych, realistycznego zarostu i mapowania wypukłości włosów.

5. Robert Lewandowski

Chyba po raz pierwszy możemy zauważyć srogie dysproporcje w realizmie postaci na tle 2 serii gier. Biorąc pod lupę Roberta Lewandowskiego zauważymy, że FIFA była dla niego łaskawsza na przestrzeni lat 2010-2019. Natomiast role producentów odwróciły się w okolicy wydania PES 2020. Wtedy to Lewy otrzymał właściwe proporcje twarzy, nie był taki puchaty jak na salonach EA. A już na pewno dokładniej uchwycono profil jego oczu i nosa.

Co jest dość paradoksalne, w niedorobionym eFootball 2022 Lewandowski pod względem wiarygodności to klasa sama w sobie, do której nie możemy przyrównać modelu twarzy z FIFA 22.

6. Sergio Ramos

Pamiętacie jeszcze, czym było Galakticos? Jak się okazuje, Sergio Ramos jest aktualnie ostatnim czynnym piłkarzem, który miał okazje grać w złotych czasach Realu. Jako jeden z nielicznych dzielił szatnię z ikonami futbolu pokroju Raula, Figo, Roberto Carlosa, Ronaldo, Beckhama, Casillasa… Gwiazd co nie miara, a było ich tak wiele, że brakowało dla nich miejsca nawet na ławce rezerwowej. I Ramos znalazł się tam wcale nie przypadkowo, bo do dziś uważany jest za jednego z najlepszych defensorów na świecie.

Czy jego sukcesy w sporcie pomogły przekonać twórców FIFY i PES-a do wyrzeźbienia go w grach w zgodzie z właściwymi proporcjami i rysami twarzy? Sztuka na pewno udała się w FIFA 11 i skrupulatnie rok w rok Ramos zyskiwał +1 do wiarygodności. Natomiast w serii PES już tak różowo nie było. Na podstawie zdjęć muszę stwierdzić, że przyzwoity poziom podobieństwa uzyskano bardzo późno – nie prędzej jak w PES 2018.

7. David Beckham

Mam już odrobinę zatarte wspomnienia względem gry Beckhama w reprezentacji Anglii czy Realu Madryt, acz o jego bezbłędnych dośrodkowaniach w pole karne czy strzałach ze stałych fragmentów pamiętam do dziś. Duża dokładność w długich podaniach, świetny timing… To był idealny typ na pozycję prawego pomocnika i przy okazji egzekutora strzałów z poza 20. metra.

Z racji swojego wieku i międzynarodowej popularności jego całkiem udany klon mogliśmy zobaczyć już w FIFA 04, choć po tej wersji nastąpiła długa przerwa. W kolejnych odsłonach gry w ogóle nie był do siebie podobny, co prawdopodobnie wynikało z zakończonej kariery w 2013 lub braku porozumienia w temacie licencji. Ten stan utrzymywał się aż do FIFA 21 i PES 2018, gdzie zaczął występować jako karta legendy.

8. Zinedine Zidane

W moim osobistym rankingu Zidane to najlepszy piłkarz bez podziału na pozycje. Jak mało kto potrafił kontrolować piłkę przy nodze, szukać wolnego miejsca w polu karnym czy kreować grę ofensywną. To gwiazda starego formatu, która jak wiemy ma dryg również do zarządzania zespołem – świadczą o tym 3 zdobyte puchary Ligi Mistrzów z Realem Madryt. To też zadecydowało, że mieliśmy okazję zobaczyć go w grach nie tylko w roli piłkarza. Ale właśnie z uchwyceniem jego wyglądu bywało różnie.

Wyjątkowo chciałem Wam zaprezentować Zidana z wczesnych wersji FIFY, bo zanim doczekaliśmy czasów z lepszym silnikiem graficznym, piłkarz zdążył zakończyć swoją karierę. Podobnie jak Beckham, po kilkunastu latach absencji powrócił w glorii z wiarygodną twarzą, ale tylko w serii FIFA. W PES był dostępny pod innym nazwiskiem i jakkolwiek groteskową facjatą.

9. Ronaldinho Gaúcho

2 lata w Paryżu, 5 w Barcelonie i 3 w Milanie – wszędzie tam Ronaldinho pokazywał sztuczki z piłką o jakich mogliby pomarzyć współcześni piłkarze. Potrafił stanąć w miejscu w polu karnym przeciwnika, zrobić kilka niewinnych ruchów nogą i niczym strateg odnaleźć luki w obronie przeciwnika. Ten specyficzny styl gry z powodzeniem przeniesiono do realiów PES-a i cyklu FIFA, tak jak jego unikalne cieszynki z sambą oraz wygląd piłkarza.

Jednak jak sami zaraz zauważycie, nie wszędzie z tym samym poziomem realizmu Ronaldinho gościł na kartach growych marek. W serii FIFA był zwyczajnie lepiej przedstawiony, z wyraźnie większą ilością szczegółów pokrywających się z prawdziwą twarzą zawodnika.

10. Neymar da Silva Santos Júnior

Najlepszy aktor w piłce nożnej, drybler o światowych umiejętnościach, niepokorna gwiazda, która marnuje swój talent przez nadmierne lenistwo… Definicję Neymara możecie wybrać sami, bowiem każdy z opisów w jakimś stopniu pokrywa się z jego charakterem. Bądź co bądź, twórcom gier sportowych jakimś dziwnym trafem udało się zawrzeć ten styl życia Neymara w jego oczach. W późniejszych odsłonach serii FIFA i PES, widać duże pokrewieństwo w rysach twarzy, fryzurze, mimice.

Mimo wszystko do oryginalnego Neymara jeszcze troszkę brakuje. Porównując jego twarz z FIFA 21 do FIFA 22 dostrzegalny jest mały regres, za to w PES jest przeciwnie – dzięki precyzyjniejszemu oświetleniu skóra nie wygląda jak plastik i ma w istocie naturalniejszy wyraz twarzy.

Który z piłkarzy według Was jest dzisiaj w serii FIFA lub PES najbardziej podobny do rzeczywistej wersji?