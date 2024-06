Robert Lewandowski zagra z Austrią? Lekarz kadry stawia sprawę jasno

Robert Lewandowski jednak wróci? Lekarz kadry informuje

Kibice z utęsknieniem wypatrują powrotu Roberta Lewandowskiego do gry. Napastnik opuścił pierwsze starcie Polski z Holandią, które zakończyło się porażką 1:2. Chociaż styl gry naszych piłkarzy mógł się podobać, to ostatecznie nie udało się zdobyć ani jednego punktu. Niektórzy upatrują szansy w kolejnym meczu za sprawą ewentualnego powrotu Lewandowskiego — tak doświadczony zawodnik z pewnością ma szanse na przechylenie szali zwycięstwa.

Okazuje się, że Robert Lewandowski faktycznie może wrócić do gry na mecz z Austrią. Jak informuje doktor Jacek Jaroszewski (lekarz kadry), zarówno on jak i Paweł Dawidowicz mają być do dyspozycji selekcjonera Michała Probierza na najbliższy grupowy mecz.

Raport medyczny po meczu z Holandią. 🇵🇱🇳🇱

Mecz Polska – Austria już w piątek 21 czerwca o godzinie 18:00. Nasza reprezentacja zagra spotkanie o wszystko, bo stawką będą bardzo cenne 3 punkty. Te być może umożliwią awans z trzeciego miejsca w grupie w przypadku, gdy kolejny mecz (z Francją) okaże się dla nas porażką. A to niestety jest prawdopodobne z uwagi na klasę trzeciego grupowego rywala.

