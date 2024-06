Niepokojące wieści docierają do nas z obozu kadry Polski przed turniejem Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Podczas ostatniego meczu towarzyskiego z Turcją, kapitan reprezentacji Robert Lewandowski doznał kontuzji. Ta miała być jedynie prostym do wyleczenia urazem, jednak pauza napastnika potrwa dłużej. Czy zagra na Euro 2024? Jego występ na turnieju jest coraz bardziej wątpliwy.

Robert Lewandowski nie zagra w meczu Polska – Holandia

Chociaż mecz Polska – Turcja zakończył się dla biało-czerwonych zwycięstwem, to nie ma zbyt wielu powodów do radości. Dwóch napastników polskiej reprezentacji opuściło murawę na skutek odniesionych urazów. Karol Świderski najpewniej uszkodził sobie kostkę i to w niesamowicie pechowy sposób, bo w czasie cieszynki po bramce strzelonej na 1:0. Napastnik zszedł z boiska, a niedługo później wtórował mu Robert Lewandowski. Najważniejszy gracz naszej drużyny i napastnik FC Barcelona doznał urazu naderwanie mięśnia dwugłowego uda.

Czy to poważny uraz? Wbrew początkowym informacjom, niestety tak. Niektórzy eksperci po zejściu Lewandowskiego sugerowali, że może to być prosty i szybki do wyleczenia uraz, jednak przerwa polskiego kapitana może potrwać zdecydowanie dłużej. Już teraz wiemy, że Lewandowski na pewno nie zagra w meczu Polska – Holandia. Teraz okazuje się jednak, że pod znakiem zapytania stoi również występ na Euro 2024 jako taki.

Kontuzje tego rodzaju fizjoterapeuci rozróżniają na 3 stopnie. Pierwszy to taki, podczas którego zawodnik nie wypada z reżimu treningowego i w ciągu kilku dni (7-10) będzie gotowy do gry. Drugi oznacza przerwę nawet do kilku tygodni i wdrożenie odpowiedniego planu fizjoterapii. Trzeci stopnień wyklucza zawodnika z gry na okres do trzech miesięcy. W przypadku Lewandowskiego prawdopodobny jest stopień drugi.

Istnieje zatem ryzyko, że polski snajper w ogóle na Euro nie zagra, jeżeli kontuzja faktycznie będzie trwać kilka tygodni.

Kiedy mecz Polska – Holandia?

Pierwszy mecz naszej reprezentacji na Euro 2024 już w najbliższą niedzielę. Spotkanie Polska – Holandia odbędzie się 16 czerwca o godzinie 15:00. Do rywalizacji o pierwsze grupowe punkty nasi zawodnicy staną na murawie stadionu w Hamburgu. Do tej pory bilans starć z Holandią mamy zdecydowanie niekorzystny. Na 19 spotkań wygrać udało się zaledwie 3 razy.

Mecz obejrzymy za darmo na antenie TVP 1 i TVP Sport.

