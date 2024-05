FIFA 22 oficjalnie przestaje istnieć | Newsy - PlanetaGracza

Informacje o wyłączeniu wsparcia osiągnięć w FIFA 22 pojawiły się już jakiś czas temu. Do tego poprzednie gry z serii faktycznie zostały wyłączone, więc nie da się dziś grać przez sieć w większość gier z cyklu. Co więcej, wszystkie odsłony serii zostały wycofane ze sprzedaży. No to chyba każdy przeczuwał, że coś się święci, prawda?

FIFA 22 mówi “pa pa”

Jak na Facebooku donosi Kartomania, polski serwis związany z kartami FUT i nie tylko, EA wreszcie oficjalnie przyznało, że nie będzie już w żaden sposób wspierać gry FIFA 22. Odsłona z 2021 roku okazała się całkiem udaną produkcją, która mimo powtarzalności, nadal zdobyła miliony graczy na całym świecie. No i nie zapominajmy, że to nadal stosunkowo nowa produkcja.

Mimo jednak upłynięcia tak krótkiego czasu od debiutu, Electronic Arts kasuje wszystko, co ma jakikolwiek związek z nieaktywną już umową licencyjną z organizacją piłkarską. Dlatego też serwery FIFA 22 zostaną oficjalnie zamknięte i to niedługo. Stanie się to już 4 listopada 2024 roku.

W praktyce oznacza to wyłączenie usług sieciowych, czyli wszystkich możliwości rozgrywki z wykorzystaniem internetu. Tryb Ultimate Teams przestanie być dostępny, podobnie jak rozgrywka przez sieć. To więc ostatnie miesiące na rozgrywanie meczów online. Później będziemy mogli jedynie korzystać z dobrodziejstw trybów singleplayer.

Zamiast tego EA zamierza nadal rozwijać swoją autorską serię EA Sports FC. Z kolei licencja FIFA mogła właśnie trafić do potężnego zawodnika, jakim jest 2K Games!

Źródło: Facebook