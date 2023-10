PGA 2023 wystartowało! Sprawdź, szczegóły największej imprezy dla graczy w Polsce

PGA 2023 właśnie otworzyło swoje bramy. W dniach od 6 do 8 października będzie można zobaczyć najnowsze gry i sprzęt gamingowy. A to oczywiście nie wszystkie atrakcje!

Aż 6 hal wypełnionych po brzegi grami, premierami, gadżetami, wydarzeniami, pokazami i konsolami. Cały weekend dla każdego gracza i nie tylko. Ponad 100 wystawców i jeszcze więcej gier – to wszystko czeka w najbliższy weekend na miłośników gier wideo w Poznaniu. Startuje Poznań Game Arena 2023, czyli największe polskie święto graczy.

PGA 2023 – ceny biletów w kasach:

Media Day – piątek – 06.10.2023 (9:00-18:00) – 180 zł

Early Access – piątek – 06.10.2023 (13:00-18:00) – 120 zł

Sobota – 07.10.2023 (09:00-20:00) – 70 zł

Niedziela – 08.10.2023 (09:00-18:00) – 65 zł

Karnet sobota-niedziela – 129 zł

Bilet z Kartą Dużej Rodziny KDR (sobota-niedziela) – 30 zł

Bilet dla dziecka do lat 6 (włącznie) – 0 zł

Wystawcy na Poznań Game Arena 2023

Na PGA 2023 możemy liczyć na sporo atrakcji i rzeczy do robienia. Najprostszą formą rozrywki wydaje się po prostu zwiedzanie stoisk i ogrywanie nowych, starszych, kultowych czy nawet przedpremierowych gier. Swoją obecność potwierdzili giganci branży na czele z Ubisoftem, Nintendo, Bethesdą, ale będzie też specjalna strefa gier indie.

Ubisoft

Aby jednak dobrze zdawać sobie sprawę z tego, co PGA przygotowało w tym roku, trzeba wymienić jakie tytuły pojawią się na evencie. Ubisoft przedpremierowo umożliwi zagranie w Assassin’s Creed Mirage, czyli nową odsłonę kultowej serii o skrytobójcach. Będzie też nowa edycja Just Dance i nie tylko.

Nintendo

Nintendo jak zwykle nie zawodzi, bo przywiezie ze sobą Switcha i największe tytuły na tę platformę. Każdy będzie mógł je wypróbować i przekonać się, że „Big N” od lat nieustannie dostarcza frajdy każdemu, niezależnie od wieku. Zwiedzający ograją choćby Mario Kart 8 Deluxe z DLC czy Mario Strikers: Battle League Football.

Bethesda

Legenda branży potwierdziła swoją obecność na PGA 2023. Gracze mogą liczyć na atrakcje związane ze Starfield, czyli zupełnie nową marką tego studia od 25 lat. Jeśli natomiast kosmiczna eksploracja nie wydaje się dla Was czymś aż tak atrakcyjnym, zawsze możecie spróbować swoich sil w Oprócz tego we wspólnej strefie Xbox i Bethesdy na zwiedzających czekają takie produkcje jak Fallout 76, HI-FI RUSH, The Elder Scrolls Online: Necrom lub też Quake II Remaster.

11 bit Studios

Polski wydawca i producent jest w trakcie reklamowania bardzo ambitnego projektu na podstawie prozy Stanisława Lema. The Invincible, bo o nim mowa, zapowiada się wyjątkowo, a każdy sprawdzi tytuł w akcji w trakcie targów. Wystawca pokaże customowy komputer inspirowany grą. Zobaczymy także The Thraumaturge, czyli nowego RPG-a osadzonego w okultystycznej Warszawie 1905 roku.

Cenega

Cenega to nie tylko nowe pozycje od Bandai Namco, ale przede wszystkim one. Fani Tekkena sprawdzą najnowszą odsłonę przedpremierowo za darmo – jest to idealna okazja, aby przekonać się, czy gra w istocie dorówna legendzie. Oprócz tego pojawią się takie produkcje jak Sand Land (przedpremierowo), Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections (przedpremierowo), Park Beyond, ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON oraz Sword Art Online: Last Recollection. Będzie można także liczyć na polskie Ghostrunner 2.

To oczywiście tylko wierzchołek góry lodowej wystawców i innych atrakcji, więc nie martwie się – jest tego o wiele więcej!

Atrakcje na PGA 2023

Będzie jeszcze CD Projekt RED z Cyberpunk 2077: Widmo wolności, Wargaming, wielu mniejszych wystawców indie ze swoimi tytułami do sprawdzenia w ramach eventu, a także dedykowane strefy partnerów (KitKat, Rockstar Energy, Doritos i nie tylko!). Komputronik zaprezentuje nowe akcesoria od Thrustmaster, a także zaawansowany symulator jazdy Huzaro. Klasycznie można liczyć na pokaz PGA Genesis Cosplay Show oraz strefę dla rodzin z dziećmi, w tym atrakcje od LEGO.

W tym roku zwiedzający będą mogli sprawdzić swoje umiejętności z najróżniejszych gier i dyscyplin esportowych. Fani piłki nożnej z pewnością odwiedzą strefy Ekstraklasa Games oraz PZPN, gdzie będą mogli zmierzyć się ze sobą najnowszą grę EA SPORTS FC. Wśród turniejów, jakie będą miały miejsce w trakcie PGA należy również wymienić zawody Counter-Strike 2 oraz Counter-Strike: GO, TrackMania, czy Teamfight Tactics. Ponadto uczestnicy Poznań Game Arena będą mogli obejrzeć na żywo zmagania najlepszych w Polsce graczy w TEKKEN 7, w ramach kwalifikacji do ostatniego oficjalnego turnieju w tę grę, European Tekken Cup.

W pawilonach ustawione zostały również sceny, na których odbędą się wykłady, prezentacje, pokazy, a nawet wspomniane wyżej zawody. PGA chwali się również dedykowaną strefą Web3 Game Arena, w której zapoznamy się bliżej z grami powstałymi w oparciu o technologię Web3. Odbędzie się coroczne Game Industry Conference dedykowane twórcom gier, a całość zwieńczy gala Central & Eastern European Game Awards.

Tytuły nominowane do nagród CEEGA:

Best game:

Hard West 2 studia Ice Code Games

Jagged Alliance 3 studia Haemimont Games

Scorn studia Ebb Software

Sherlock Holmes: The Awakened studia Frogwares

Visual Art:

Circus Electrique studia Zen Studios

Life of Delta studia Airo Games/Daedalic Entertainment

Scars Above studia Mad Head Games

Scorn studia Ebb Software

Audio:

Layers of Fear studia Bloober Team/Anshar Studios

Scorn studia Ebb Software

Sherlock Holmes: The Awakened studia Frogwares

Way of The Hunter studia Nine Rocks Games

Design:

Contraband Police studia Crazy Rocks Studios

Hard West 2 studia Ice Code Games

Jagged Alliance 3 studia Haemimont Games

The Case of the Golden Idol studia Color Gray Games

Narrative:

Blacktail studia The Parasight

Paws of Coal studia Gamechuck

Sherlock Holmes: The Awakened studia Frogwares

The Last Oricru studia GoldKnights

Technology:

Gloria Victis: Medieval MMORPG studia Black Eye Games

Scorn studia Ebb Software

The Valiant studia Kite Games

Way of The Hunter studia Nine Rocks Games

Hidden Gem:

Aquatico studia Digital Reef Games

McPixel 3 stworzona przez Mikołaja „Sos Sosowskiego” Kamińskiego

Midnight Fight Express stworzona przez Jakuba Dzwinela

The Case of the Golden Idol studia Color Gray Games

Best Mobile Game:

Creatures of the Deep: Fishing studia Infinite Dreams

Murder By Choice studia Nordcurrent

Railbound studia Afterburn

Šachová hra studia Play By Ears

Koncerty muzyki z gier:

Odbędzie się również koncert muzyki z gier wideo, a na scenie pojawią się orkiestra symfoniczna CoOperate Orchestra pod batutą Adama Domurata, Chór Akademicki UAM oraz soliści. Możemy spodziewać się ichniejszej interpretacji soundtracków z takich gier jak: Doom, Battlefield, Assassin’s Creed, Horizon: Zero Dawn, League of Legends, Dragon Age, Apex Legends, Wiedźmin, Hogwarts Legacy i wielu innych. Koncerty odbędą się w piątkowy wieczór, 6 października, o godz. 18:00 i 20:30 w Sali Ziemi i trzeba posiadać na nie osobne bilety.

Godziny otwarcia PGA 2023:

Piątek, 6.10.2023 (Media Day): 9:00-18:00

Piątek, 6.10.2023 (Early Access): 13:00-18:00

Sobota, 7.10.2023: 9:00-20:00

Niedziela, 8.10.2023: 9:00-18:00

No to co? Do zobaczenia!