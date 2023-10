Tekken 8 i inne potencjalne hity do ogrania przedpremierowo na PGA 2023

Poznań Game Arena 2023 startuje już dzisiaj – pod warunkiem że czytacie to w piątek. Jeżeli tak, to z pewnością nie może na tej imprezie zabraknąć Was, czyli graczy. Organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji, ponad 100 wystawców, podział na strefy tematyczne, wydarzenia, prelekcje, pokazy, a także – gry do przetestowania. Więcej informacji o wielkim evencie poniżej.

Jeżeli natomiast weszliście w ten artykuł, bo zachęcił Was nagłówek – nie, nie ściemniam. Na PGA 2023 faktycznie pojawi się Bandai Namco i przywiezie sobą nie jedną… nie dwie… a trzy gry przedpremierowo! W tym, rzecz jasna, kolejną odsłonę kultowej serii Tekken, tym razem oznaczoną cyferką „8”. Brzmi nieźle, nie?

Gry od Bandai Namco w strefie Cenega:

Tekken 8 (przedpremierowo)

Sand Land (przedpremierowo)

Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections (przedpremierowo)

Sword Art Online: Last Recollection (premiera 06.10.2023)

Park Beyond

Armored Core VI: Fires of Rubicon

Tekken z pewnością brzmi z tego wszystkiego najbardziej obiecująco, ale będzie też Sand Land (RPG akcji oparte na mandze twórcy Dragon Balla!) oraz Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections. No i Sword Art Online: Last Recollection, choć tytuł ten ma premierę akurat… dzisiaj. Park Beyond oraz Armored Core VI (od twórców Elden Ring!) wydają się tutaj wisienkami na torcie tychże atrakcji.