Wszystko, co musicie wiedzieć o PGA Genesis Cosplay Show 2021

PGA 2021 zbliża się wielkimi krokami. Jak co roku podczas imprezy odbędzie się konkurs i pokaz cosplay’u. Oto wszystko, co musicie wiedzieć na jego temat.

Finał PGA Cosplay Show 2021 odbędzie się 24 października na Scenie Głównej. Odwiedzający będą mieli okazję zobaczyć rywalizację 25 cosplay’erów i cosplay’erek. Warto wziąć udział, ponieważ dwójka zwycięzców zdobędzie niesamowite nagrody ufundowane przez firmę Genesis – fotel gamingowy o wartości 1 200 zł.

Uwaga, zgłoszenia można nadsyłać jedynie do 17 października 2021 roku. Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału zachęcam do przejścia tutaj. Znajdziecie tam także szereg dokumentów potrzebnych do wypełnienia.

W ocenie występów pod uwagę będą brane poniższe kryteria:

jakość i staranność wykończenia wykonanego stroju, trudność techniczna wykonania stroju, uzupełnienie stroju charakteryzacją, makijażem, elementami efektów specjalnych lub innymi środkami uatrakcyjniającym strój, zgodność stroju z pierwowzorem ( jak bardzo strój podobny jest do grafiki przedstawiającej bohatera) lub oryginalność i pomysłowość interpretacji stroju odgrywanej postaci, zgodność występu z charakterem i wizją odgrywanej postaci.

Stali Czytelnicy PlanetaGracza.pl wiedzą, że nasz portal często porusza tematykę cosplay’u. Spodziewajcie się naszej relacji z tegorocznej edycji konkursu, w tym na masy fotografii.

