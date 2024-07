Blizzard niejako przywraca Overwatch 1. Wielkie zmiany mogą “wskrzesić” grę

Gracze błagali i gracze dostają. Overwatch 2 będzie niczym Overwatch 1. Wraca klasyczny tryb dla 12 graczy, czyli znów zagramy tankami we dwójkę.

Darmowa produkcja Blizzarda nadal cieszy się sporym zainteresowaniem, choć kontrowersji wokół niej nie brakuje. Nic zresztą dziwnego, mówimy przecież o kluczowym dla gatunku hero shooterze, niegdyś idealnym przykładem na to, jak zrobić taką grę dobrze.

Overwatch 2 – Blizzard idzie po rozum do głowy

Concord zapewne się nie uda, a na horyzoncie majaczy przede wszystkim Marvel Rivals i być może ta intrygująca strzelanka od Valve, choć to nie do końca to samo. Gracze spragnieni doświadczeń hero shootera nadal masowo grają w OW2. Tytuł jednak od dawna wywołuje mieszane, by nie rzec – negatywne uczucia.

Teraz coś może się wreszcie ruszyć, bo Blizzard zapowiedział w zasadzie fundamentalne zmiany. Deweloperzy widzą, że gracze niemal od samego początku istnienia “dwójki” błagają o to, aby przywrócić “jedynkę”. Znaczy się, tryb 6 kontra 6 graczy, podstawową zasadę zmagań bohaterów na mapach.

Reżyser Aaron Keller opublikował niezwykle długi i wnikliwy wpis na blogu firmy, w którym przybliża problematykę meczów 6 vs 6 kontra 5 vs 5. W tym samym tekście zapowiada jednak, że firma słucha graczy. Skoro ci od dawna domagają się znów większej liczby postaci na mapie, to tak właśnie będzie.

Ze względu na wspomniane wcześniej wyzwania koncentrujemy się na tym, aby 5v5 było jak najlepszym doświadczeniem. Ponieważ jednak działamy jako usługa dla naszych graczy, zawsze pozostajemy otwarci na ponowną ocenę naszych decyzji w oparciu o wasze działania i opinie, aby zapewnić wam jak najlepsze wrażenia z gry. Zamiast wprowadzać destrukcyjną, trwałą zmianę w grze, wolimy dalej badać przestrzeń i wprowadzać zmiany w oparciu o tę eksplorację – wyjaśnia Keller

Na razie jednak nie ma konkretów i raczej powinniśmy uzbroić się w cierpliwość. Overwatch 2 wprowadził gigantyczne zmiany, aby rozgrywka 5v5 była możliwa, więc teraz trzeba będzie wszystko dostosować pod większą liczbę graczy. Nie wiadomo również, jak wpłynie to na wydajność.

Do gry zmierza również kompletnie nowy support!

