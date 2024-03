Były plotki, a teraz czas na wyczekiwane konkretny. W sieci pojawił się pierwszy i oficjalny zwiastun gry Marvel Rivals. To sieciowy hero-shooter, który pozwala stanąć do walki jako jedna z wielu znanych postaci. Jeżeli marzyliście o dynamicznej strzelance z superbohaterami w rolach głównych, to ten tytuł jest zdecydowanie dla was. Gra zapowiada się naprawdę świetnie!