Overwatch 2 z nową bohaterką. Przetestujecie ją za darmo w ten weekend

Już wkrótce do gry Overwatch 2 dołączy nowa postać. Tym razem szeregi grywalnych bohaterów zasili niejaka Juno. To doprawdy przeurocza astronautka, która będzie odpowiadała za leczenie i wspieranie swoich kompanów w walce. O ile jej oficjalny debiut na stałe przewidziany został na sierpień, to będziemy mogli ruszyć nią do boju znacznie wcześniej, bo w najbliższy weekend. I to zupełnie za darmo!

Nowa powstać w Overwatch 2. W ten weekend za darmo!

Blizzard poinformował świat o dołączeniu nowej postaci do bazy Overwatch 2. Tym razem wcielimy się w rolę Juno. To młoda i sympatyczna astronautka, która posiada wiele umiejętności wspierających innych bohaterów na arenach i polach bitew. To typowy support, który potrafi m.in. leczyć i ochraniać sojuszników. Kiedy Juno pojawi się w grze? Jej dołączenie do “ekipy” na stałe zaplanowano na sierpień, ale przetestujemy ją znacznie szybciej.

Szybciej, bo już od dziś, czyli od 19 lipca możemy sprawdzić jej umiejętności w ramach ograniczonego czasowo trybu testowego. Juno jest dostępna za darmo na wszystkich platformach do 21 lipca.

Zobaczcie sami, jak Juno prezentuje się na nowym trailerze, który został właśnie opublikowany:

Overwatch 2 to gra sieciowa, która ukazała się na rynku 4 października 2022 roku i niejako zastąpiła swoją poprzedniczkę, stając się jedynym grywalnym tytułem w serii. Produkcja Blizzarda jest dostępna na wielu platformach — PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One i Xbox Series X|S. Co najważniejsze, gra jest dostępna w modelu free2play, czyli zagracie w nią za darmo. W samej produkcji znajdziecie z kolei sporo opcji na wydawanie pieniędzy, np. poprzez zakup przepustek sezonowych i nowych skinów.

