Gra za darmo na Steam i premiera ciekawego horroru za 12,59 zł

Powracamy do Was w piąteczek z kolejną dawką ciekawych indyczków. To kolejna już dzisiaj gra za darmo. Z rana podrzucaliśmy link do pobrania tytułu, który zbiera rewelacyjne noty, a pozwala stanąć do walki o tron Północnej Bramy. Jednak to nie wszystko, co możecie przypisać do swojej biblioteki na Steam bez wydawania złotówek.

Steam – nowa gra za darmo, demo i horror w promocji

Dzisiaj na platformie Valve zadebiutowała kooperacyjna gra Rock the Islands i mamy też demo wojskowej strategii Operation: Polygon Storm. Ale wiecie co? Najbardziej przypadła nam do gustu premiera, która co prawda nie jest za darmo, ale kosztuje niewiele gwarantując mocne wrażenia.

Zacznijmy jednak od tego, co za free. Rock the Islands jest darmową grą z elementami grindu i trybem współpracy dla 5 graczy. Możemy też zagrać samotnie, jeśli nie zbierzemy drużyny. Rozgrywka polega tutaj na eksplorowaniu różnych wysp, wydobywaniu zasobów czy ratowaniu mieszkańców, którzy następnie mogą dla nas pracować, albo przyłączyć się do wędrującej ekipy będąc naszym obrońcą. Znajdziemy tutaj również walki z bossami, różne minigierki oraz areny z falami nadciągających wrogów.

Rock the Islands (PC) – pobierz za darmo na Steam

Następnie możemy pobrać za darmo demo strategicznej gry wojskowej Operation: Polygon Storm. Budujemy tutaj swoją armię korzystając z wachlarza zróżnicowanych jednostek. Co ciekawe, zarządzanie planem bitwy zmniejszono do minimum. Nie musisz budować swojej bazy ani zbierać surowców, skupiając się jedynie na potyczkach.

Operation: Polygon Storm (PC) – pobierz demo na Steam

No i na koniec coś naprawdę ciekawego, choć trzeba za grę zapłacić. Mowa o nowym niezależnym horrorze [REC] Paroxysm, w którym obserwujemy świat przez obiektyw kamery, co widać po charakterystycznym filtrze obrazu.

Jesteś twórcą treści o tematyce grozy, który odważnie wchodzi do przerażających miejsc, aby zaimponować swojej widowni. Starasz się powiększyć swoją publiczność, rejestrując zjawiska nadprzyrodzone za pomocą kamery. Jednak nie zmierzyłeś się z faktem, że te pełne grozy przygody pewnego dnia przyjdą do ciebie z wielką ceną. Steam

Podczas jednej z akcji zaczynamy czuć, że śledzi nas tajemnicza istota. Jak to się skończy? Cóż, sądzimy, że warto wyłożyć te 12 zł z groszami, by się osobiście przekonać.

