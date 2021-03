Najlepsze premiery tygodnia. 5 gier, które zbawią nas od nudy

Za chwilę marzec pożegnamy z kultową strzelanką na VR i genialnym RPG w wersji na PS5. Pod koniec tygodnia jeszcze lepiej, bo premiery gier na kwiecień rozpoczniemy od polskiego akcentu.

W co będziemy grać podczas obecnego tygodnia? Powiem krótko, szykujcie się na apetyczne premiery na przełomie marca i kwietnia. Niebawem podejdzie do nas kelner z bogatą listą dań, a w niej same smakołyki. O tych najlepszych informujemy w poniższym zestawieniu. Życzę smacznego!

Premiery gier na kwiecień i marzec

Doom 3: VR Edition

Platformy: PS4

Data premiery: 29 marca

Producent: id Software

Wydawca: Bethesda Softworks

Listę nowości zaczniemy od wspominek, a mianowicie od wycieczki na Marsa. Wielki hit id Software z 2004 dostanie kolejne życie w wersji VR. Do ogrania otrzymamy całą, oryginalną kampanię dla jednego gracza wraz z kilkoma modyfikacjami. Twórcy podbili rozdzielczość tekstur, poprawili shadery i oświetlenie. Co najważniejsze, wersja ta ma oferować znacznie płynniejszy system poruszania niż w Doom VFR. Na start premiera tylko na PS4.

Disco Elysium: The Final Cut

Platformy: PS4, PS5

Data premiery: 30 marca

Producent: ZA/UM

Wydawca: ZA/UM

O takim debiutanckim projekcie jak Disco Elysium marzy chyba każdy niezależny deweloper. Po światowym sukcesie jego twórcy postanowili przygotować ostateczną wersję z myślą o next-genach. Na PS5 detektywistyczne RPG hulać ma w 4K i 60 kl/s. Sporą niespodzianką jest dodatkowa zawartość, na którą składają się nowe misje, postacie, lokacje a nawet pełny angielski dubbing. Biorąc pod uwagę narracyjny model gry (ponad 1 mln. słów) dzięki dogranym głosom rozgrywka stanie się o wiele przyjemniejsza. Choć nie wiem, czy dla polskich graczy nie lepsze byłoby wydanie kinowego spolszczenia.

Evil Genius 2: World Domination

Platformy: PC – Steam

Data premiery: 30 marca

Producent: Rebellion

Wydawca: Rebellion

Mówi się, że prawdziwe zło nigdy nie śpi. Coś w tym jest, jeśli spojrzymy na ilość pomysłów, które co rusz powstają w głowie głównego bohatera Evil Genius. Sprzedaż rodziny królewskiej na czarnym rynku lub kompletne spopielenie Alaski brzmią zachęcająco? Będzie jeszcze ciekawiej, bowiem w kontynuacji gry Geniusz Zła zamierza w pełni zdominować świat przez zastraszenie i destrukcję. Genialne pomysły będziemy realizować w rozwijanej przez nas bazie, gdzie również przyjdzie nam się bronić przed Siłami Sprawiedliwości.

Kingdom Hearts III

Platformy: PC – Epic Store

Data premiery: 30 marca

Producent: Square-Enix / Eidos

Wydawca: Square-Enix / Eidos

Stała się rzecz niebywała. Kingdom Hearts III to kolejna gra, która przestanie być exclusivem Sony i powita platformę PC. Aczkolwiek znów trochę w trybie wyłączności, bo premiera tylko na Epic Games. Myślę, że fani jPRG przymkną na to oko. Mówimy w końcu o jedynej takiej grze, gdzie dochodzi do połączenia uniwersum Disneya z Final Fantasy. Kto nie zna niech szykuje się na scenariusz rodem z bajki, kreskówkowy klimat i zróżnicowaną rozgrywkę polegającą na walce, zbieraniu przedmiotów, eksploracji znajomych scenerii. To po prostu trzeba zobaczyć!

Outriders

Platformy: PC, PS5, PS4, XONE, XSX

Data premiery: 1 kwietnia

Producent: People Can Fly

Wydawca: Square-Enix / Eidos

People Can Fly po wielu perypetiach biznesowych odzyskali niezależność i zamierzają uczcić ją cross-gatunkową grą Outriders. Znajdziemy w niej wszystkiego po trochu, a więc epickiej podróży, elementów RPG i rzęsistej akcji z karabinem w dłoni. Będzie to pozycja zarówno dla pojedynczego gracza jak i miłośników kooperacyjnej rozgrywki. Czy po GoW: Judgment i Bulletstorm to odpowiedni kierunek dla Polaków? Osobiście mam sporo wątpliwości, jednakże spróbować nie zaszkodzi. Tym bardziej, że na premierę od razu wskoczy do abonamentu Game Pass.

