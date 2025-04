Nowe gry na PC i konsolach Xbox. Aż 30 premier w tygodniu

Gracze korzystający z konsol Xbox Series X/S oraz Xbox One mogą szykować się na kolejne ekscytujące premiery. W ciągu najbliższych siedmiu dni zadebiutuje około trzydzieści różnych tytułów. Każdy ma coś innego do zaoferowania, więc powinniście znaleźć coś dla siebie! Pełne zestawienie możecie oczywiście znaleźć poniżej. Na liście znalazło się między innymi Age of Empires IVŁ Knights of the Cross and Rose, IXION, wyczekiwane Commandos: Origins, czy też South of Midnight. Zapraszamy do lektury!

Premiery tygodnia Xbox. W co warto zagrać?

South of Midnight to przygodowa gra akcji od twórców We Happy Few. Produkcja mocno inspiruje się folklorem południa Stanów Zjednoczonych. Poznajemy w niej historię Hazel, która w wyniku huraganu straciła dom oraz matkę. Zyskała jednak nadprzyrodzoną moc i stała się Tkaczką. Dzięki tej mocy bohaterka jest w stanie zszywać zerwane magiczne więzi, a także uspokajać zmartwione duchy.

Jest też Commandos: Origins, czyli czwarta główna odsłona kultowej serii taktycznych gier strategicznych. Przenosimy się tutaj do czasów II wojny światowej i doświadczamy początków działalności grupy tytułowych komandosów. Wypełniamy misje w różnych miejscach, odwiedzając m.in. Afrykę czy też Europę Zachodnią. Warto w tym momencie zaznaczyć, że możemy jednak działać w ukryciu, co może okazać się kluczem do sukcesu w przypadku przeciwników posiadających przewagę liczebną.

Blue Prince to natomiast przygodówka z elementami logicznymi, która przenosi nas do posiadłości Mt. Holly. Naszym zadaniem zaś jest tutaj odnalezienie słynnego pokoju z numerem 46. Utrudnia nam to jednak sama eksploracja, ponieważ układ pomieszczeń we wspomnianym miejscu nieustannie się zmienia.

Premiery tygodnia Xbox. Pełna lista tytułów

8 kwietnia

Age of Empires IV: Knights of the Cross and Rose (PC i konsole)

Faircroft’s Antiques: The Mountaneer’s Legacy Collector’s Edition

IXION (Optimized for Xbox Series X/S)

South of Midnight (PC i konsole | Game Pass | Optimized for Xbox Series X/S)

9 kwietnia

Anima Flux

Commandos: Origins (Game Pass | Optimized for Xbox Series X/S)

Detective From The Crypt (Optimized for Xbox Series X/S)

Ellphaser (Optimized for Xbox Series X/S)

Little Droid (Optimized for Xbox Series X/S | Smart Delivery | Play Anywhere)

Secrets In Green (Optimized for Xbox Series X/S | Smart Delivery)

Suika and Dragons (Optimized for Xbox Series X/S)

10 kwietnia

Blue Prince (Optimized for Xbox Series X/S | Xbox Play Anywhere)

Hook: Complete Edition

HordeCore (Optimized for Xbox Series X/S)

Monaco 2 (Optimized for Xbox Series X/S)

Monster Energy Supercross 25 – The Official Video Game (Optimized for Xbox Series X/S)

Pilo and the Holobook

Pocket Bravery (Optimized for Xbox Series X/S | Smart Delivery)

Promise Mascot Agency (Optimized for Xbox Series X/S)

Steel Seed (Optimized for Xbox Series X/S)

The Sekimeiya: Spun Glass (Optimized for Xbox Series X/S | Smart Delivery)

The Talos Principle: Reawakened (Optimized for Xbox Series X/S)

11 kwietnia