Tydzień wrażeń w Xbox. Microsoft udostępnił listę premier tygodnia

Rozpoczynamy kolejny tydzień bieżącego roku, jak również ostatni dzień marca. Jeśli chodzi o świat gier, najbliższe siedem dni zapowiada się co najmniej interesująco. Przedstawiciele amerykańskiej korporacji Microsoft udostępnili bowiem pokaźną listę premier tygodnia. W zestawieniu pojawiły się takie gry jak Vagrus: The Riven Realms, Autopsy Simulator, Caligo, czy także Project 13: Nightwatch. Choć nie znajdziemy na tej liście ogromnych premier typu Assassin’s Creed, tak wciąż warto się jej przyjrzeć!

Premiery tygodnia Xbox. W co warto zagrać?

Choć pierwotna premiera odbyła się w 2021 roku, Vagrus: The Riven Realms wreszcie doczekało się wersji konsolowej. Jest to turowa gra RPG z elementami strategii, za której stworzenie odpowiada niezależne studio Lost Pilgrims. Produkcja kładzie dość spory nacisk zarówno na fabularną warstwę, jak i sposób przedstawienia świata. Poruszamy się po nim tutaj karawaną, zaś walki toczymy w systemie turowym. Przed każdą wyprawą musimy oczywiście zadbać o odpowiednie zaopatrzenie. Pracujemy jako najemnik, od czasu do czasu przewożąc również towary (czy też ludzi). Nasz główny cel jest prosty: wzbogacić się.

Oprócz Vagrusa ciekawie prezentuje się także Autopsy Simulator. Co ciekawe, za stworzenie produkcji odpowiada polskie studio Woodland Games, które przygotowywało ją współpracując z patomorfologami oraz lekarzami medycyny sądowej. Sama gra jest połączeniem symulatora z horrorem. Wcielamy się w Jacka, który podczas sekcji zwłok nieznajomej kobiety znajduje w jej ciele pierścionek. Nie jest to jednak zwyczajny pierścionek, gdyż należy on do dawno zaginionej żony głównego bohatera.

Premiery tygodnia Xbox. Pełna lista tytułów

31 marca

Vagrus: The Riven Realms (Optimized for Series X/S | Smart Delivery)

2 kwietnia

Blankspace (Optimized for Series X/S | Smart Delivery)

Dagger Froggy (Optimized for Series X/S | Smart Delivery)

Little Ant Adventure (Optimized for Series X/S)

Ninja Escape Danger

Poly Match

Sol Dorado Heist (Optimized for Series X/S)

3 kwietnia

Autopsy Simulator

Bee Flowers: Royal Garden (Optimized for Series X/S)

Caligo (Optimized for Series X/S)

Fantasy Tower Defense

Sociable Soccer 25 (Optimized for Series X/S | Smart Delivery)

4 kwietnia

Alien Cat Story (Optimized for Series X/S)

Chippy’s Stash (Optimized for Series X/S)

Is This Game Trying to Kill Me?

Light-It Up

M y Little Universe (Optimized for Series X/S | Smart Delivery | Play Anywhere)

Project 13: Nightwatch (Optimized for Series X/S | Smart Delivery)

T he Renovator: Origins (Optimized for Series X/S | Smart Delivery)

Royal Romances: The Power of Chosen One (Optimized for Series X/S | Smart Delivery)

