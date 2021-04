Premiery gier na nowy tydzień. 5 obowiązkowych gier

Zastanawiacie się, czy jeszcze coś ciekawego pojawi się na PC lub konsolach? Spójrzcie na polecane przez nas premiery gier na kwiecień.

Nie będę owijał w bawełnę. Ciekawych propozycji na ten tydzień jest akurat na styk. Mamy do dyspozycji 2 indyki na Steam i 3 większe multiplatformowe produkcje. Aczkolwiek mam wrażenie, że najlepsze zobaczymy na koniec kwietnia, o czym przekonacie się w najnowszym zestawieniu miesiąca.

Premiery gier kwiecień 2021

MotoGP 21

Platformy: PC, PS4, PS5, XONE, XSX, Switch

Data premiery: 22 kwietnia

Producent: Milestone

Wydawca: Milestone

Tuż pod koniec kwietnia sympatycy jednośladów będą mogli rozpocząć nowy sezon Motocyklowych Mistrzostw Świata. Rywalizacja na licencjonowanych maszynach i w znanych teamach to oczywista oczywistość, ale z takim realizmem gry nie mieliśmy jeszcze do czynienia. Twórcy podkręcili jakość zmiennych na torze (szybkość zużywania części i paliwa, poziom uszkodzeń, kontrola temperatury hamulców), a nawet dodali mechanikę powracania na motocykl, która zastąpiła zwykły reset maszyny.

We Are The Caretakers

Platformy: PC- Steam

Data premiery: 22 kwietnia (wczesny dostęp)

Producent: Heart Shaped Games

Wydawca: Heart Shaped Games

We Are the Caretakers na pewno nie zadziwi nas oprawą graficzną czy stylem rozgrywki. To kolejny tytuł, który próbuje znaleźć swoje miejsce w gatunku turówek RPG. Mimo wszystko ma coś, czego większości tego typu gier brakuje – ponadczasowe przesłanie nt. ratowania zagrożonych gatunków zwierząt. Tutaj zmierzymy się z tym problemem w czasach futurystycznych, gdzie postaramy się zmniejszyć populację kłusowników. Walka z nimi wchodzi w skład misji eksploracyjnych, ale w czasie gry zadbamy również o „rezerwat” dokonując decyzji w misjach tekstowych.

Orbital Bullet

Platformy: PC – Steam

Data premiery: 22 kwietnia (wczesny dostęp)

Producent: SmokeStab

Wydawca: Assemble Entertainment

Mam wrażenie, że nie było jeszcze zestawienia premier bez choćby jednego rogalika. Twórcy indyków świetnie poruszają się w tym temacie, oferując coraz ciekawsze pomysły. W przypadku Orbital Bullet jest to przedstawienie świata gry na planie okręgu. Poruszamy się jak w typowej platformówce, lecz wypukła mapa gry zmusza do obserwowania trasy z przodu i z tyłu, aby nie zostać zaskoczonym przez przeciwnika. To samo tyczy się strzelania, bowiem pocisk wędruje z jednej strony mapy aż do jej drugiego krańca.

Judgment

Platformy: PS5, XSX

Data premiery: 23 kwietnia

Producent: Ryu ga Gotoku Studio

Wydawca: SEGA

Detektywistyczna gra przygodowa wreszcie zawita na konsole nowej generacji. Kto nie miał okazji zagrać na PS4, ma na co czekać nie tylko ze względu na lepszą grafikę i szybsze loadingi. Judgment oferuje rewelacyjny system prowadzenia śledztwa, który skupia się na przesłuchiwaniu świadków zdarzenia, zbieraniu dowodów rzeczowych a także na walce z gangsterami. Ten ostatni element przypomina mechanikę z Yakuza 0, co nie powinno dziwić, bowiem za grę odpowiadają ci sami twórcy.

NieR Replicant ver.1.22474487139…

Platformy: PC, PS4, XONE

Data premiery: 23 kwietnia

Producent: Toylogic Inc. / Platinum Games

Wydawca: Square-Enix / Eidos

Odświeżonej wersji Nier Replicant nie można zakwalifikować jako zwykłego remastera. Powód jest prosty – modyfikacje gry są o wiele bardziej gruntowne i przekraczają usprawnienia warstwy audio-wizualnej. Do kampanii gry dopisano nowe postacie, misje, a nawet wątki, które po skonsolidowaniu pozwolą uzyskać niedostępne wcześniej zakończenia. Dlatego polecam zapoznać się z tytułem nawet weteranom.

Grzegorz Rosa Człowiek niewielu talentów i wielu wad, ale podobno umie grać w gry… Człowiek niewielu talentów i wielu wad, ale podobno umie grać w gry…