Już od 1 kwietnia w ramach usługi Game Pass dostępna będzie polska produkcja od People Can Fly i Square Enix.

Premiera w ramach subskrypcji od Microsoftu to spore zaskoczenie. Outriders już na początku przyszłego miesiąca będzie dostępne dla wszystkich posiadaczy Game Passa na Xbox Series, Xbox One, PC i urządzeniach mobilnych.

Jak widać w ramach usługi Microsoftu sporo się dzieje – co miesiąc amerykańska korporacja dodaje dużo interesujących gier. W samym marcu pojawiło się aż 20 gier od Bethesdy (wydawca został niedawno kupiony przez Microsoft). W tym między innymi: Dishonored, najnowsze odsłony serii Dooma, trzy ostatnie części The Elder Scrolls, Rage, Fallout czy Wolfenstein.

Outriders to mocno wzmocnienie usługi Game Pass

Za Outriders odpowiada studio People Can Fly. To kooperacyjna produkcja akcji z elementami RPG, gdzie w ramach jednej drużyny może uczestniczyć w walkach do 3 graczy. PCF ma już spore doświadczenie w tego rodzaju grach. Stworzyło między innymi Bulletstorm czy Gears of War: Judgment.

Produkcję od People Can Fly można już sprawdzać za pomocą wersji demonstracyjnej, ta dostępna jest na platformie Steam w przypadku PC, a także na Xbox One i Xbox Series, PlayStation 4 i PlayStation 5. Twórcy zaserwowali w ramach dema aż 3 godziny zabawy. Przed zakupem samego Game Passa lub gry, można spokojnie sprawdzić, czy gra trafi w Wasze gusta.

Wielu graczy w Outriders znajduje nawiązania do innych gier studia, a nawet produkcji konkurencji. Chodzi między innymi o mechanikę rozgrywki, sposób poruszania się postaci i ogólne odczucia. Tutaj najwięcej nawiązań widać z Gears of War oraz Destiny. Czy gra ostatecznie odnajdzie swoją tożsamość, przyjdzie nam przekonać się już 1 kwietnia. Pozostało więc niewiele czasu do premiery.

Robert Ocetkiewicz Fan wszelkiego rodzaju FPS-ów oraz wyścigów. Nie stroni również od gier sportowych i dobrych bijatyk w stylu Tekkena. Fan wszelkiego rodzaju FPS-ów oraz wyścigów. Nie stroni również od gier sportowych i dobrych bijatyk w stylu Tekkena.