Premiery na PS5 i PS4. Co nowego w tym tygodniu?

Oto lista nadchodzących nowości na PS5 i PS4. Oczywiście nie ma jakichś arcyważnych debiutów, bo to nie sezon, ale parę ciekawych perełek się znajdzie.

Czekacie na wielką premierę na PlayStation? W najbliższym czasie się jej nie doczekacie. Nadchodzący tydzień upłynie bowiem głównie pod znakiem DLC i next-genowych wersji starych produkcji.

Jedną z ważniejszych pozycji na poniższej liście jest bez wątpienia A Plague Tale: Innocence na PS5. Unowocześniona wersja klimatycznej opowieści z 2019 będzie od dnia premiery dostępna za darmo dla subskrybentów usługi PS Plus. O tym, jakie zmiany wprowadza uaktualnienie, piszemy szerzej tutaj.

W tym tygodniu zadebiutuje też dodatek do Watch Dogs Legion. Produkcja Ubisoftu może i jest pełna niedociągnięć, ale jednego nie można jej odmówić: miasto w tej grze prezentuje się fenomenalnie. DLC Bloodline dodaje do Legion przede wszystkim kojarzonych z poprzednich odsłon bohaterów: Aidena Pearce’a i Śrubę.

Natomiast pozostałe tytuły to głównie indyczki i indyczątka, z których na szczególną uwagę zasługuje The Procession To Calvary. Jest to przygodówka od Joe Richardsona, który świat i bohaterów wyjął żywcem z obrazów renesansowych i barokowych. Gra z 2020 oferuje obsceniczny humor i ciekawe zagadki. Fajnie, że teraz to oryginalne dzieło trafia też na PS4. Jest to bez wątpienia tytuł wart uwagi.

Lista nowości na PS4 i PS5:

6 czerwca:

A Plague Tale: Innocence – PS5

– PS5 ENDER LILLIES: Quietus Of The Knights – PS5

– PS5 Indigo 7: Quest for Love – PS5, PS4

– PS5, PS4 Oddworld Soulstorm (wersja pudełkowa) – PS5

(wersja pudełkowa) – PS5 The Silver Case 2425 – PS4

– PS4 The Sisters: Party Of The Year – PS4

– PS4 Watch Dogs Legion – dodatek Bloodline – PS5, PS4

7 czerwca:

The Procession To Calvary – PS4

8 czerwca:

Crash Drive 3 – PS5

– PS5 Monster Harvest – PS4

– PS4 Heart of the Woods – PS5