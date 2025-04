Nowości na konsolach PlayStation. Co ogramy w tygodniu?

Informowaliśmy Was już dzisiaj o pokaźnej liście premier na konsolach Xbox oraz pecetach. Przychodzimy jednak z dobrą wiadomością dla posiadaczy konsol PlayStation – sprzęt Sony również doczeka się nowych i zarazem interesujących tytułów! Choć w tym przypadku jest tego oczywiście mniej, głównie ze względu na fakt, iż Microsoft wrzuca do listy również produkcje pecetowe, wciąż jest tego całkiem sporo.

Premiery tygodnia PlayStation. W co warto zagrać?

Oprócz tytułów, które opisywaliśmy w wiadomości z premierami Xboksowymi, czyli Commandos: Origins oraz Blue Prince, zdecydowanie warto przyjrzeć się grze IXION. Jest to strategia ekonomiczna typu city builder, za której stworzenie odpowiada zespół Bulwark Studios, zaś wydaniem zajęła się firma Kasedo Games.

Zadaniem gracza jest tutaj zarządzanie sporych rozmiarów stacją kosmiczną. Warunki dookoła nie prezentują się najlepiej; Ziemia pada ofiarą kolejnych kataklizmów, przez co nie nadaje się już do życia. My natomiast musimy znaleźć nowy dom dla ludzkości. Zajmujemy się naszą stacją, dbając zarówno o samą infrastrukturę, jak i zamieszkujące ją osoby. Surowce znajdujemy na własną rękę, a z czasem możemy także gościć na naszym pokładzie astronautów po wybudzeniu ich z kriogenicznego snu, czy też członków zupełnie innych ekspedycji.

Ponadto mamy też The Talos Principle: Reawakened, czyli zremasterowaną wersję gry logicznej The Talos Principle. Zawierać będzie ona całą zawartość podstawowej wersji, a także rozszerzenie The Road to Gehenna. Wcielamy się tutaj w robota-androida, którego prowadzi tajemniczy głos znany jako Elohim. Przemierzamy zupełnie obcy świat, rozwiązując różne zagadki. Te stają się też coraz trudniejsze!

Premiery tygodnia PlayStation. Pełna lista gier

8 kwietnia

IXION (PS5)

Commandos: Origins (PS5)

9 kwietnia

All in Abyss: Judge the Fake (PS5)

10 kwietnia

Blue Prince (PS5)

Harpagun (PSVR2)

Monaco 2 (PS5)

Monster Energy Supercross 25 (PS5)

Pocket Bravery (PS5)

Promise Mascot Agency (PS4/PS5)

The Talos Principle: Reawakened (PS5)

11 kwietnia

Big Buck Hunter: Ultimate Trophy (PS5)

Źródło: PushSquare