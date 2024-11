To najlepiej sprzedająca się konsola w historii. Sony chwali się coraz lepszym wynikiem

PS2 to konsola numer 1. Wynik sprzedażowy jest ogromny

W 2000 roku na rynku pojawiło się PlayStation 2 – druga konsola japońskiego Sony, której celem było wprowadzenie graczy do nowej generacji wirtualnej zabawy i jednocześnie sprawienie, aby zapomnieli oni o genialnym PSX. Chociaż zadanie to było szalenie trudne, to sprzęt mu podołał, a nawet wyznaczył zupełnie nowy standard w branży. Sukces był i to nie byle jaki. Po ponad dwóch dekadach mamy pewność, że sprzęt ten stał się najlepiej sprzedającą się konsolą w historii gier, wyprzedzając wiele kultowych urządzeń od Nintendo i nie tylko.

I mamy na to twarde dowody – Sony postanowiło pochwalić się na swojej stronie internetowej genialnym wynikiem uzyskanym przez PS2. Firma stworzyła specjalną witrynę, na której przedstawia liczby. Urządzenie znalazło aż 160 milionów nabywców na całym świecie. Wy też znaleźliście się w tym zaszczytnym gronie?

Bez wątpienia jest to najbardziej kasowy hit w historii Sony, któremu nie dorównał żaden inny sprzęt.

Swoją drogą ciekawe, jaką sprzedaż ostatecznie osiągnie PlayStation 5. Obecnie nowa generacja sprzętu od Sony radzi sobie nieźle, o czym informowaliśmy wczoraj – PS5 sprzedaje się najlepiej biorąc pod uwagę sprzęt dostępny na rynku. Do rekordowego wyniku pozostała jeszcze bardzo długa droga, a przecież do nowej generacji mamy bliżej, niż dalej. Wiele wskazuje na to, że “piątka” do pozycji numer 1 (a nawet i 2) nie dotrze. Może następnym razem się uda.

Źródło: PlayStation