Sklep internetowy Media Expert postanowił zadbać o graczy z okazji Black Friday. Już dzisiaj możecie skorzystać z szalenie ciekawych rabatów na sprzęt do grania i nie tylko. W ofercie znajdziecie zarówno akcesoria, jak i telewizory i laptopy, które do grania nadadzą się idealnie. Oto lista najciekawszych promocji.

Promocje dla graczy w Media Expert — akcesoria i nie tylko

Przed nami najgorętszy okres zakupowy w roku. Zanim rozpocznie się właściwe święto, czyli Black Friday, możemy już teraz skorzystać z szalenie atrakcyjnych promocji i ofert w sklepach internetowych. Z ciekawym zestawem promocji dla graczy ruszył sklep internetowy Media Expert. To właśnie tam znajdziemy sporo przecenionych akcesoriów i nie tylko — w niższych cenach znajdziemy to, co fani gamingu lubią najbardziej. Nie zabrakło zarówno ofert ciekawych telewizorów (dla konsolowców), czy nawet nowych laptopów gamingowych na różną kieszeń.

Jakie promocje są dostępne? Poza wymienionym sprzętem, na deser zaserwowano nam nie tylko konsolowe gry, ale i LEGO. Bo święta bez układania klocków nie mogą się odbyć!

Poniżej pełna lista najciekawszych promocji:

Telewizory

Z tej grupy zdecydowanie warto zwrócić uwagę na model LG OLED55B42LA 55″ OLED. To świetna propozycja renomowanej marki, która prócz genialnego ekranu OLED oferuje wysoką rozdzielczość 4K i odświeżanie 120 Hz. Telewizor ten świetnie sprawdzi się podczas wyświetlania gier z konsoli najnowszej generacji – na przykład PS5 Pro, które wykorzysta zarówno rozdzielczość, jak i wiele klatek na sekundę.

Laptopy gamingowe

W sklepie Media Expert znajdziemy przede wszystkim niedrogi laptop od MSI, który w cenie poniżej 3000 złotych oferuje RTX 3050 i Windowsa 11. Nie jest to może najmocniejsze GPU, ale cały zestaw z systemem operacyjnym na pokładzie pozwala sporo zaoszczędzić i bez trudu odpali nawet nowe gry wideo. Przy okazji, w niektórych tytułach skorzystamy z technologii DLSS i ray tracing.

Akcesoria dla graczy

Świetną ofertą bez wątpienia jest monitor ACER NITRO za 549 złotych. Rozdzielczość FULL HD, 180 Hz i czas reakcji wynoszący zaledwie 0,5 ms to idealny zestaw dla wszystkich fanów sieciowych strzelanek.

LEGO

Wszyscy kochamy LEGO – to nie ulega wątpliwości. Od siebie polecam zdecydowanie zestaw LEGO Technic, który pozwoli stworzyć Lamborghini w cudownym pomarańczowym kolorze i to za jedyne 149 złotych. Więcej LEGO w promocji znajdziecie tutaj.

Gry na konsole

Wszystkie powyższe promocje i ceny obowiązują do 27.12.2024 do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów. Jeżeli chcecie dodatkowo skorzystać z płatności w ratach, to taka opcja również jest możliwa. Dzięki temu zakup będzie nieodczuwalny, nawet jeżeli zdecydujecie się na nowy laptop czy telewizor. A taki sprzęt do świątecznego grania na pewno się przyda.

Źródło: Media Expert