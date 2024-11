PS5 dominuje i mamy na to dowody. Raport nie pozostawia złudzeń

PS5 potwierdza swoją pozycję numer 1

Obecna generacja konsol wygląda dość specyficznie. Co oferują poszczególne firmy? Sony postawiło na sprawdzony motyw – mamy do wyboru zwykłe PS5 (Slim to praktycznie to samo) w wersji Digital lub z napędem, co ważne oferujące taką samą wydajność. Niedawno pojawił się wariant Pro, który za wyższą cenę pozwala korzystać z większej mocy obliczeniowej. Nintendo, jak zwykle, jest w rozkroku i nadal oferuje konsolę, która na rynku zadebiutowała jeszcze w 2017 roku. A Microsoft? Xbox ma dwa produkty – Series S i X, czyli wersję cyfrową (tanią, ale słabszą) oraz standardową konsolę z domyślną mocą i napędem.

Obecnie to właśnie Sony może pochwalić się najwyższą sprzedażą spośród wszystkich gigantów. PlayStation 5 jest numerem 1 jeżeli chodzi o dostarczanie nowych konsol do graczy. W październiku tego roku japońska firma sprzedała 1 092 092 egzemplarzy, co przekłada się na łączną sprzedaż piątego PlayStation w wysokości 63,5 miliona.

Co ciekawe, naprawdę nieźle poradziło sobie Nintendo. Switch znalazł aż 694 857 nowych nabywców, co jeszcze bardziej wyśrubowało genialny wynik hybrydowej konsoli. Ta sprzedała się w liczbie 144 milionów — kosmos! O wiele gorzej wygląda sytuacja Xboksa – październik to sprzedaż na poziomie 316 624 egzemplarzy. Łącznie Series X|S rozeszły się w ponad 30 milionach sztuk.

Jak widać, to właśnie Sony króluje na rynku gamingu. Ciekawe, czy piąta generacja przebije wynik PS4. Ta konsola znalazła ponad 117 milionów nabywców na całym świecie. To ciekawe, bo sprzęt nadal się sprzedaje. Skromnie, ale wciąż są gracze, którzy zdecydowali się na zakup nowego PlayStation 4.

Źródło: vgchartz.com