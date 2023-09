Remake Max Payne to „duży, duży projekt”, przyznaje Remedy

W ubiegłym roku Remedy Entertainment potwierdziło, że dogadało się z Rockstar Games w sprawie marki Max Payne i wspólnie przygotują odświeżenie kultowych gier akcji. To ma być tak naprawdę kolekcja remake’ów dwóch pierwszych odsłon serii. I tak – remake, a nie żaden remaster, więc możemy przygotować się na kompletne odświeżenie tych przygód.

NIestety, trzeba będzie na te gry nieco poczekać, ale mam przeczucie, że będzie warto. Remedy w pełni zajmie się tymi pozycjami po wydaniu Alana Wake’a 2, więc już niedługo. Teraz dowiedzieliśmy się, że twórcy faktycznie nie planują odświeżać legendy po macoszemu. Mamy przygotować się na coś dużego.

Jest to znaczące przedsięwzięcie w tym sensie, że nawet jeśli są to stare gry, samo myślenie o dostosowaniu ich do współczesnych standardów i połączeniu ich w jedną całość, widać, że jest to duży, duży projekt.

– wyjaśnił w rozmowie z VGC Sam Lake, dyrektor kreatywny