Alan Wake 2 jest super, ale gra nawet na siebie nie zarobiła

Świetne oceny, nagrody dla jednej z najlepszych gier roku, ogromny szum medialny i po prostu dobra gra — to Alan Wake 2, czyli jedna z ważniejszych premier 2023 roku. Taki sukces z miejsca kojarzy nam się z potężnymi zarobkami, prawda? Choć sprzedaż gry faktycznie okazała się niezła, to produkcja Remedy Entertainment jeszcze na siebie nie zarobiła. Ale jest na dobrej drodze — tak przekonują twórcy.

Hit, który nie zarobił – to Alan Wake 2

Czy to możliwe, że doceniona i naprawdę udana produkcja nie przyniesie swoim twórcom oczekiwanych zysków? Niestety tak. Zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę rosnące koszta produkcji gier, a także niekiedy potężne wydatki na marketing i promocję. W przypadku gry Alan Wake 2 od Remedy Entertainment sytuacja jeszcze się nie wyklarowała. Wiemy jednak, że na kilka miesięcy po debiucie gra nie zaczęła jeszcze przynosić zysków.

I to mimo naprawdę udanej premiery, zgarnięcia kilku nagród i masy pozytywnych ocen. Dość powiedzieć, że to najszybciej sprzedająca się gra w historii studia. Do tej pory przekroczyła już 1,3 miliona sprzedanych egzemplarzy, choć to nie jest wystarczające. W dalszym ciągu grze nieco brakuje do pokrycia m.in. sporych kosztów promocji. Czy wy dołożyliście swoją cegiełkę do sprzedaży?

W niedawno opublikowanym sprawozdaniu finansowym studia Remedy zaznaczono, że gra mimo swojej sprzedaży nie zdołała się “zwrócić”. Nie oznacza to jednak, że należy projekt określić finansową klapą. Co ciekawe, produkcja nadal utrzymuje niezłą dynamikę sprzedaży i to zakładając, że nie staniała jakoś specjalnie mocno. Mamy zatem prawo oczekiwać, że wkrótce twórcy wyjdą na czysto i zaczną zarabiać.

Niezależnie od tego, w planach są już kolejne gry i dodatki rozwijające niezwykle tajemnicze uniwersum twórców. Omawiana gra otrzymać ma płatne rozszerzenia, trwają też prace nad nowymi grami spod znaku Control.

