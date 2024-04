Naprawdę mieliśmy dostać fabularne rozszerzenia do gry. Rockstar Games, jak już wcześniej wielokrotnie mówiono, anulowało cały rozwój segmentu singleplayer, skupiając się zamiast tego na GTA Online.

GTA V miało dostać DLC dla jednego gracza

Dane pochodzące z wycieku z 2023 roku dość jednoznacznie pokazywały, że GTA V doczekać się pierwotnie miało nawet ośmiu dodatków fabularnych. Dla przykładu: pierwszy z nich miał dotyczyć apokalipsy zombie. Drugi zaś traktował o kosmitach. Trzeci miał przedstawić Trevora jako swoistego agenta 007, w stylu bondowskich tajnych misji. Żaden nie doczekał się realizacji.

Teraz aktorzy wcielający się w parszywą trójkę – głównych fabularnych bohaterów kampanii, zdradzają kolejne kąski o wcześniejszych planach Rockstara. W tej samej rozmowie, w której opisali plany wydania filmu dokumentalnego o powstawaniu gry, Steven Ogg poruszył temat DLC z Trevorem w roli głównej. Jego postać miała nawet nagrane niektóre sceny na potrzeby rozgrywki.

Trevor miał działać pod przykrywką, współpracować z federalnymi. Nakręciliśmy trochę tego materiału z “Jamesem Bondem Trevorem”, w którym nadal jest trochę popie***lony, ale robi wszystko, co w jego mocy. Potem to po prostu zniknęło i nigdy tego nie dokończyli, nigdy tego nie kontynuowali. – rzuca Steven Ogg

Wiemy, że część planów związanych z dodatkami trafiła w innej formie jako DLC do GTA Online. Zawartość z agentem Trevorem pojawiła się w Doomsday Heist. Nie jest więc tak, że wszystkie plany studia trafiły do piachu. Fani głównej kampanii niestety nie mają się z czego cieszyć. Oby przy okazji GTA VI się to zmieniło!

Źródło: VGC

Zdjęcie główne: Sven Mandel, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons