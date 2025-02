Resistance 4 mogło powstać, ale PlayStation powiedziało: „Nie, dzięki”

Resistance było jedną z najciekawszych marek first-party w portfolio PlayStation. Niestety, gracze i fani nigdy nie doczekali się rozwinięcia w postaci czwartej części. A pomysł był i to podobno nawet „wspaniały”. Winę za brak takiego projektu można obarczyć tak naprawdę… Sony.

W rozmowie z podcastem Kinda Funny były CEO Insomniac Games Ted Price opisał swoje lata obecności w firmie, a także odrzucony przez PlayStation pomysł na rozwinięcie jednej z najcieplej wspominanych przez graczy strzelanek FPP na konsole Sony. Podobno studio samo przyszło do korporacji z wizją Resistance 4, które miało być „wspaniałe”. Sony jednak odrzuciło ten pomysł.

Zaprezentowaliśmy tę grę (Resistance 4) i była to wspaniała koncepcja. Jeśli chodzi o czas i możliwości rynkowe, to nie wyszło. – powiedział Ted Price

Deweloper wskazuje tu na zły czas, w którym studio spitchowało projekt włodarzom PlayStation. Podobno wtedy firma była skierowana głównie na największe marki i rozwój samych hitów, a Resistance – choć popularne – nigdy nie awansowało do rangi flagowych marek japońskiego giganta. Spider-Man to już co innego, dlatego to właśnie tym projektem zajęło się studio.

I to akurat dobrze, bo faktycznie obie części Marvel’s Spider-Man są świetnymi grami. Teraz Insomniac ma pełne ręce roboty i w kolejnych latach na pewno nie usiądzie do serii Resistance. Studio obecnie zajmuje się Marvel’s Wolverine, potem kolejnymi częściami Spider-Mana, grą z Venomen, a nawet i nową serią X-Men.

Źródło: tech4gamers